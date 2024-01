Violão da Taylor Swift e guitarra de Harry Styles serão leilados por fundação do Grammy

A- A+

Um violão da Taylor Swift, um setlist do Coldplay autografado pelo cantor Chris Martin e uma guitarra do Harry Styles estão entre os itens que serão leiloados no Museu do Grammy, em Los Angeles, pela Fundação MusiCares. O leilão vai ocorrer on-line, no dia 4 de fevereiro, mesmo dia da maior premiação da música internacional.

A casa de leilões Julien's Auctions anunciou hoje o lote de 75 itens doados por muitos dos indicados ao prêmio deste ano, assim como de outros artistas vencedores do Grammy.

Entre os itens a serem leiloados, estão uma versão de capa dura do livro The Lyrics: 1965 to Present, de Paul McCartney (valor estimado de até R$ 9,7 mil); o piano Yamaha C3 “Songbird” da cantora do Fleetwood Mac Christine McVie, usado por ela durante 20 anos nos show da banda (valor estimado de até R$ 146,5 mil); e o violão Schecter usado por Robert Smith, cantor do grupo Cure, durante o show da banda no show de maio de 2023 no Hollywood Bowl.

Segundo os organizadores, mais itens de diversos artistas serão revelados nas próximas semanas.

O leilão será transmitido ao vivo pelos sites Julien's e MusiCares, além do YouTube, Facebook e Instagram Live. A filmagem ficará a cargo do diretor indicado ao Emmy Jerry Foley, que já trabalhou em programas de audiência como o Late Show com David Letterman.

Todos os lucros do leilão irão beneficiar o programa MusiCares, que oferece à comunidade musical serviços de saúde física e mental, como recuperação de dependências, ajuda médica, e apoio para custos básicos de vida.

Veja outro itens que serão leiloados:

Guitarra voadora elétrica ESP LTD Vulture assinada pelo vocalista e guitarrista do Metallica James Hetfield;



Par de tênis Nike Air Force 1 Low ’07 branco assinado pelo rapper e produtor musical Dr. Dre;



Guitarra Fender Hot Noiseless Stratocaster de 2015 assinada por Joe Walsh, guitarrista dos Eagles, de sua coleção pessoal;



Jaqueta bomber dourada de apresentação de Lionel Richie, com "All Night Long" em cristais Swarovski brancos na parte de trás;



Guitarra semi-acústica Schecter Diamond Series modelo T S/H-1 de 2011 assinada pelo rapper porto-riquenho Bad Bunny;



Guitarra Gibson Les Paul Anaconda Burst de 2023 assinada por Slash, guitarrista dos Guns N' Roses, com tampo de bordo verde com chama e desenho "Scully" de Slash;



Letras assinadas da música "Clepatra", do Lumineers;



Guitarra Les Paul Studio assinada por DJ Khaled;



Guitarra acústica Martin D-10 de 2023 assinada por Willie Nelson e amigos (com as assinaturas de Nelson, Kris Kristofferson, Sheryl Crow, Bob Weir, Snoop Dogg, Beck, Tom Jones e mais);



Melódica Hohner Instructor 32 assinada pelo cantor e compositor Jon Batiste;



Jaqueta azul marinho de James Brown feita sob medida com forro decorado com floral azul e preto e um rótulo bordado com o nome do cantor de soul.

Veja também

FESTA DE REIS Festa de Reis em Gravatá: Priscila Senna e Banda Labaredas integram programação