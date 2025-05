Violão feito à mão que teve composição de Villa-Lobos exclusiva para ele é leiloado em Paris

A- A+

Um lendário violão espanhol, conhecido como "La Inédita", feito para o maestro Andrés Segovia, mas nunca tocado, foi leiloado em Paris nesta quarta-feira (28), após permanecer nas mãos de um milionário mexicano por décadas, por 152.800 euros (cerca de R$ 982 mil), de acordo com a Bonhams Cornette de Saint Cyr.

"La Inédita foi vendida por 152.800 euros hoje na Bonhams Cornette de Saint Cyr", informou a casa de leilões em um comunicado.

"Hoje, este tesouro perdido reapareceu graças a Paco Arango, que doou o valor da venda à Fundação Aladina", acrescentou.

"La Inédita" foi criada pelo luthier espanhol Santos Hernández (1874-1943). A casa de leilões Bonhams administrou a venda, com o valor arrecadado destinado a uma fundação que luta contra o câncer infantil.

Andrés Segovia é autor de versões prestigiosas de obras como "Memórias da Alhambra", de Francisco Tárrega.

Compositores como o brasileiro Heitor Villa-Lobos e o mexicano Manuel M. Ponce compuseram peças especialmente para serem tocadas no violão, que foi apelidado de "O Inédito" em uma exposição de instrumentos organizada pela viúva do luthier espanhol em 1945.

O instrumento permaneceu nas mãos da família até ser comprado por Plácido Arango, milionário mexicano e mecenas das artes.

O preço inicial foi estimado entre 125 mil e 185 mil euros (entre R$ 803 mil e R$ 1,18 milhão).

"A renda da venda será destinada a crianças com câncer" por meio da Fundação Aladina, afirmou o filho do filantropo, músico e cineasta mexicano Paco Arango, citado no comunicado que anuncia o leilão.

Veja também