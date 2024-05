A- A+

LEILÃO Violão tocado por John Lennon em ''Help!'' é vendido por US$ 2,8 milhões Instrumento, que cinco décadas desaparecido, é 'lembrete comovente do legado duradouro dos Beatles', diz leiloeiro

O violão de 12 cordas, modelo Hootenanny, de fabricação alemã, usado por John Lennon na gravação do álbum e do filme ''Help!'', em 1965, foi vendido por US$ 2.857.000 pela casa de leilões Julien’s Auctions. O Hootenanny ultrapassou o violão Gibson J160E, também tocado por Lennon e vendido, em 2015, por US$ 2,4 milhões, tornando-se o instrumento mais caro da história dos Beatles.

Antes do leilão, estimava-se que o valor do Hootenanny oscilava entre US$ 600 mil e US$ 800 mil. O instrumento passou cinco décadas desaparecido.

“Estamos absolutamente emocionados e honrados por termos batido um novo recorde mundial com a venda do violão perdido de John Lennon”, disse David Goodman, CEO da Julien's Auctions, em um comunicado. “Este violão não é apenas um pedaço da história da música, mas um símbolo do legado duradouro de John Lennon. A venda sem precedentes de hoje é um testemunho do apelo atemporal e da reverência pela música dos Beatles e de John Lennon.”

Tanto Lennon quanto George Harrison tocaram o violão durante as gravações de “Help!” e de “Rubber Soul”. Lennon assume o instrumento na canção “You’ve Got To Hide Your Love Away”, incluída no filme “Help!”. O violão também foi usado em músicas como “It’s Only Love, “I’ve Just Seen a Face,” “Girl,”, “Norwegian Wood” e, é claro, “Help!”.

Inicialmente, o violão esteve sob os cuidados do cantor e compositor escocês Gordon Waller, membro da dupla Peter and Gordon (com Peter Asher). Depois, ficou com os empresários do duo. Cinco décadas mais tarde, foi descoberto em um sótão no interior do Reino Unido. O estojo do violão foi resgatado do lixo.

Para Darren Julien, cofundador e diretor executivo da casa de leilões, a aparição do violão de “Help!” é a maior descoberta de um instrumento dos Beatles desde que foi encontrado o baixo Hofner, de Paul McCartney, perdido em 1961. “É como encontrar um Rembrandt ou um Picasso perdido”, disse.

A venda ocorreu em uma unidade do Hard Rock Café, em Nova York. “O novo proprietário é agora guardião de um pedaço da alma de Lennon, um elo tangível com a energia criativa que fluía dele e tocou a vida de milhões”, afirmou o leiloeiro, acrescentando que a venda “serve como um lembrete comovente do legado duradouro dos Beatles e da marca indelével que eles deixaram no mundo”.

“É um testemunho do poder da música para transcender o tempo e conectar pessoas através das gerações. O violão pode ter encontrado um novo lar, mas sua melodia continuará a ecoar nos corações e mentes dos amantes da música em toda parte”, completou.

