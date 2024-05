A- A+

VIOLÊNCIA Violência doméstica 'acabou comigo', diz cantora e ex-companheira do rapper Diddy Em vídeo, Casandra Ventura aparece sendo espancada pelo rapper Sean "Diddy" Combs

A cantora Casandra Ventura disse, nesta quinta-feira (23), em sua primeira manifestação depois do surgimento do vídeo em que ela aparece sendo espancada pelo rapper e ex-companheiro Sean "Diddy" Combs, que a violência doméstica "acabou" com ela.

Sem mencionar Combs, Casandra postou os comentários no Instagram uma semana após a CNN ter transmitido imagens de 2016 da câmera de segurança de um hotel, em que o astro do hip-hop aparentemente espanca, arrasta e chuta a mulher.

"A violência doméstica é 'A' questão. Isso acabou comigo e me transformou em alguém que eu nunca imaginei me tornar", escreveu a cantora, agradecendo também o apoio recebido.



"A enxurrada de amor criou um lugar para o meu eu mais jovem se sentir mais seguro agora, mas isto é só o começo".

Ventura, que também é conhecida por seu apelido, Cassie, acusou Combs de abusos reiterados em um processo aberto em uma corte federal em novembro de 2023. A ação foi encerrada após um acordo com um valor não revelado e Combs não admitiu qualquer delito.

Dois dias após a divulgação do vídeo pela CNN, Combs emitiu um pedido de desculpas em que reconheceu que seu comportamento foi "indesculpável".

Outros processos civis foram movidos contra o astro do hip-hop, inclusive um, esta semana, da ex-modelo Crystal McKinney, que acusa Combs de tê-la pressionado a se embriagar para depois praticar um ato sexual.

"Meu único pedido é que TODOS abram seu coração para dar crédito às vítimas na primeira vez (que souber das agressões). É preciso muita coragem para revelar a verdade sobre uma situação em que você se sentia impotente", escreveu Ventura no Instagram.

"Essa jornada de cura nunca chega ao fim, mas esse apoio significa tudo para mim", concluiu.

Ventura conheceu Combs aos 19 anos, quando ele já tinha 37. Depois disso, ele a contratou em sua gravadora e os dois engataram um romance.

