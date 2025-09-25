Violetas da Aurora e Nega do Babado se unem em show que mistura palhaçaria e brega recifense
"Palhacinhas do Brega - Vibrando no Babado" será apresentado na Casa Alzira neste sábado (27), às 20h
O coletivo Violetas da Aurora, formado por mulheres palhaças do Recife, se juntou à cantora Nega do Babado em um novo projeto. Elas estrelam o show “Palhacinhas do Brega - Vibrando no Babado” neste sábado (27), às 20h, na Casa de Alzira.
Em atividade há oito anos, o Violetas da Aurora traz no elenco as palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena). O grupo já produziu quatro espetáculos, além de shows e outras ações.
Já Nega do Babado, convidada do coletivo, tem uma trajetória de mais de 20 anos no brega pernambucano. A canção “Milkshake”, sucesso na sua voz, é considerada um dos clássicos do gênero musical, que nasceu na periferia recifense.
O encontro entre as artistas foi mediado por Virgínia Brasil, a DJ Vibra, atual diretora artística e produtora musical de Nega do Babado. Ela comandará a discotecagem da noite, que terá ainda a participação do músico D Mingus. A abertura da casa fica por conta da poesia erótica de Flávia Gomes.
Serviço:
“Palhacinhas do Brega - Vibrando no Babado”
Quando: neste sábado (27), a partir das 20h
Local: Casa de Alzira (Muafro - Rua Mariz e Barros, 328, Sala 31- Bairro do Recife – Sala
Inaldete Pinheiro)
Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla
Informações: @casadealzira
*Com informações da assessoria de imprensa.