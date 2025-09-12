Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Música

Violonista cearense Tâmara Lacerda investiga no Recife o choro pernambucano 

A iniciativa foi selecionada pelo Programa de Residências do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, localizado no município de Crato, no extremo sul do Ceará

Reportar Erro
Violonista cearense Tâmara Lacerda pesquisa o choro pernambucano em residência artísticaViolonista cearense Tâmara Lacerda pesquisa o choro pernambucano em residência artística - Foto: Divulgação

A violonista cearense Tâmara Lacerda veio ao Recife para desenvolver, até o final do mês, seu projeto intitulado  “Sotaques do Choro Nordestino”,  uma residência para investigar as relações entre o choro e a música pernambucana.

A iniciativa foi selecionada pelo Programa de Residências e Intercâmbios Artísticos do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, localizado no município de Crato, no extremo sul do Ceará. 

Durante a residência, Tâmara realiza entrevistas com compositores locais, coleta registros inéditos e analisa detalhadamente elementos rítmicos, melódicos e harmônicos presentes nas produções pernambucanas.
 

Leia também

• Gelo Baiano estreia segundo álbum de estúdio no festival O Rolê, neste domingo (14)

• Gabriel Leone prepara álbum com repertório emocional

• Justin Bieber posta Cristo Redentor rosa para badalar novo álbum, "Swag II", e fãs especulam turnê

O objetivo é documentar e difundir as singularidades do choro contemporâneo na região, reconhecendo o Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, como espaço estratégico para a preservação e a valorização dessas tradições musicais.

Os resultados da pesquisa serão apresentados em uma aula de apreciação musical aberta ao público, com escuta comentada e exemplificações ao violão. A ideia é oferecer não apenas um mergulho artístico, mas também uma reflexão crítica sobre os diferentes “sotaques” regionais do choro. 

"Desde a consolidação do choro como gênero, já existe a história das diásporas pernambucanas para o Rio de Janeiro e uma soma imensa da música de lá com a daqui. Dos estados do Nordeste, Pernambuco é o que tem maior ligação com o choro”, afirma Tâmara.

Sobre a artista
Natural de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, Tâmara Lacerda tem trajetória consolidada como musicista e acadêmica. Formada em Música pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), atua há mais de dez anos ao lado de mestres da cultura popular, desenvolvendo trabalhos autorais, arranjos e direção musical em espetáculos, recitais e saraus.

Bolsista da Escola Portátil de Música (RJ), dedica-se à pesquisa, performance e criação de repertórios que contemplam o choro e a música nordestina. A artista foi uma das sete residentes selecionadas pelo edital do CCCariri, dentre candidatos dos 29 municípios da região.

O Programa de Residências e Intercâmbios Artísticos do Centro Cultural do Cariri integra a política cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte. 

A iniciativa busca promover o trânsito de artistas entre diferentes territórios do país, fomentando encontros estéticos e trocas de saberes. Na edição 2025, sete projetos foram selecionados em áreas como música, literatura e artes visuais, reafirmando o Cariri cearense como potência criadora em diálogo com outras regiões.

Sobre o Centro Cultural do Cariri
Localizado no município de Crato, no extremo sul cearense, o Centro Cultural do Cariri é voltado para a discussão e promoção da arte, cultura, ciência e tecnologia. Maior equipamento cultural do Ceará, a instituição ocupa uma área de mais de 50 mil metros quadrados e atende a 29 municípios da região. 

Sua estrutura conta com salas de exposições artísticas, rádio escola, planetário, biblioteca, núcleo de artes e ofícios, teatro escola, restaurante escola, entre outros espaços abertos, como quadras de areia, areninha, pista de skate e brinquedo-praça. Atualmente, a instituição integra a Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (RECE/Secult Ceará) e é gerida em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter