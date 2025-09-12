A- A+

Música Violonista cearense Tâmara Lacerda investiga no Recife o choro pernambucano A iniciativa foi selecionada pelo Programa de Residências do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, localizado no município de Crato, no extremo sul do Ceará

A violonista cearense Tâmara Lacerda veio ao Recife para desenvolver, até o final do mês, seu projeto intitulado “Sotaques do Choro Nordestino”, uma residência para investigar as relações entre o choro e a música pernambucana.



A iniciativa foi selecionada pelo Programa de Residências e Intercâmbios Artísticos do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, localizado no município de Crato, no extremo sul do Ceará.

Durante a residência, Tâmara realiza entrevistas com compositores locais, coleta registros inéditos e analisa detalhadamente elementos rítmicos, melódicos e harmônicos presentes nas produções pernambucanas.



O objetivo é documentar e difundir as singularidades do choro contemporâneo na região, reconhecendo o Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, como espaço estratégico para a preservação e a valorização dessas tradições musicais.

Os resultados da pesquisa serão apresentados em uma aula de apreciação musical aberta ao público, com escuta comentada e exemplificações ao violão. A ideia é oferecer não apenas um mergulho artístico, mas também uma reflexão crítica sobre os diferentes “sotaques” regionais do choro.

"Desde a consolidação do choro como gênero, já existe a história das diásporas pernambucanas para o Rio de Janeiro e uma soma imensa da música de lá com a daqui. Dos estados do Nordeste, Pernambuco é o que tem maior ligação com o choro”, afirma Tâmara.

Sobre a artista

Natural de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, Tâmara Lacerda tem trajetória consolidada como musicista e acadêmica. Formada em Música pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), atua há mais de dez anos ao lado de mestres da cultura popular, desenvolvendo trabalhos autorais, arranjos e direção musical em espetáculos, recitais e saraus.



Bolsista da Escola Portátil de Música (RJ), dedica-se à pesquisa, performance e criação de repertórios que contemplam o choro e a música nordestina. A artista foi uma das sete residentes selecionadas pelo edital do CCCariri, dentre candidatos dos 29 municípios da região.



O Programa de Residências e Intercâmbios Artísticos do Centro Cultural do Cariri integra a política cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.

A iniciativa busca promover o trânsito de artistas entre diferentes territórios do país, fomentando encontros estéticos e trocas de saberes. Na edição 2025, sete projetos foram selecionados em áreas como música, literatura e artes visuais, reafirmando o Cariri cearense como potência criadora em diálogo com outras regiões.

Sobre o Centro Cultural do Cariri

Localizado no município de Crato, no extremo sul cearense, o Centro Cultural do Cariri é voltado para a discussão e promoção da arte, cultura, ciência e tecnologia. Maior equipamento cultural do Ceará, a instituição ocupa uma área de mais de 50 mil metros quadrados e atende a 29 municípios da região.

Sua estrutura conta com salas de exposições artísticas, rádio escola, planetário, biblioteca, núcleo de artes e ofícios, teatro escola, restaurante escola, entre outros espaços abertos, como quadras de areia, areninha, pista de skate e brinquedo-praça. Atualmente, a instituição integra a Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (RECE/Secult Ceará) e é gerida em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.

