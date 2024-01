A- A+

BBB 24 VIP e Xepa: confira como ficou a divisão dos grupos na casa do BBB A líder Deniziane escolheu nove participantes para irem com ela para o VIP; Os outros 16 ficam na Xepa

A segunda noite do Big Brother Brasil 24 foi de fortes emoções. Além do Paredão já formado – com Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet –, houve a consagração da fisioterapeuta Deniziane como primeira líder desta edição.

Além da imunidade, do poder de indicação ao paredão e do carro 0 km, a sister também recebeu o poder de dividir os participantes entre os grupos VIP e Xepa.



Confira como ficou a divisão dos grupos:

VIP - Além da líder Deniziane, também serão do VIP: Alane, Matteus, Marcus Vinicius, Maycon, Leidy Elin, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

Xepa - Dezesseis brother e sisters compõem o grupo: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Giovanna Pitel, Fernanda, Raquele, Thalyta, Giovanna, Lucas Pizane, Nizam, Lucas Luigi, Michel, Juninho, Lucas Henrique.





