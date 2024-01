VIPs esquecem de comprar e ficam sem açúcar; Yasmin culpa Davi por ter usado em um bolo

A- A+

As tretas envolvendo comida e Davi parecem não terem fim na casa do BBB 24. Lucas Henrique, Rodriguinho, Yasmin e Luigi foram sorteados, nesta quarta (24), para fazerem a feira do VIP. Nenhum deles, no entanto, se lembrou de incluir açúcar e ficaram sem o ingrediente.



Apesar de atribuir a responsabilidade ao próprio grupo, Yasmin culpou Davi por ter usado todo o ingrediente para fazer um bolo de frutas. O detalhe é que o baiano sequer está mais no grupo VIP.



"Nós quatro esquecemos [de comprar açúcar], responsabilidade igual para os quatro. E outra coisa, a culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia. Reclama com o Davi que usou tudo em um dia."



Polêmicas sobre comida

Rodriguinho pegou só uma lata de leite condensado para pegar rúcula, porque é diabético, e Pitel questionou o brother. “O único diabético aqui é você meu parceiro”.



O pagodeiro também reclamou da proteína escolhida. “Não gosto de frango, por exemplo. Vocês vão fazer frango hoje e eu vou ter que comer, e tá tudo bem. Mas é horrível. Não gosto de nenhum tipo de frango. Poderia não existir frango!", disse.

