A- A+

CINEMA "Vir para o Brasil? Perigoso até para John Wick", ironiza Keanu Reeves sobre a segurança do País A piada surgiu em uma entrevista feita pelo Danilo Gentili para o programa "The Noite" desta terça-feira (14)

John Wick já combateu a máfia da Rússia, Itália e até do Japão. No seu próximo filme, "John Wick 4: Baba Yaga", que estreia na quinta-feira (23) nos cinemas do mundo todo, ele visitou cidades como Paris e Berlim. Mas tem um país com crime organizado que ele nunca chegou perto: o Brasil.

Por conta disso, o apresentador do programa "The Noite", Danilo Gentili, questionou o ator Keanu Reeves, em uma entrevista para a edição desta terça-feira (14), sobre a possibilidade do próximo filme da franquia se passar no país sul-americano.

"Ir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até mesmo para o John Wick", comenta Keanu, protagonista dos filmes.

Na conversa, o artista também chegou a explicar que, apesar de ter dublês para as cenas mais arriscadas como atropelamentos de carro e quedas altas, ele tenta fazer o máximo de cenas de ação possível e estima que 90% do filme é ele mesmo.





Assista à entrevista completa:

Veja também

BBB23 Veja como foi a reação dos participantes com a entrada da mexicana Dania Mendez no BBB