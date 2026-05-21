Virada Cultural 2026: Veja a programação completa dos palcos 24 horas
Centro de São Paulo, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento
A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.
O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.
Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.
Palco Anhangabaú
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 17h - João Carlos Martins
- 18h - Mocidade Alegre
- 19h30 - Péricles
- 22h - Luisa Sonza
24 de maio
- 0h30 - Manu Chao
- 3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou
- 5h30 - Western Standard Time
- 9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra
- 14h - Marina Sena
- 16h30 - Seu Jorge
- 18h30 - Alexandre Pires
Palco Arouche
Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro
23 de maio
- 19h - Jadsa
- 21h - Catto
- 23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura
24 de maio
- 1h - Ebony
- 3h - Mc Luanna
- 5h - Urias
- 10h - Bruna Mendez
- 12h - Núbia
- 14h - Tulipa Ruiz
- 16h - Ajulliacosta
- 18h - Céu - 20 anos
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Palco São João
Endereço: Av. São João, 1101 - República
23 de maio
- 18h - Sidney Magal
- 21h - Odair José
- 23h30 - Banda Fruto Sensual
24 de maio
- 2h - Gaby Amarantos
- 4h30 - Johnny Hooker
- 11h - Rom Santana
- 13h - Juliana Linhares
- 15h - Otto canta Reginaldo Rossi
- 18h - Joelma
Jazz 24h - Ramos de Azevedo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República
DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem
23 de maio
- 18h - Deejazz participação Izzy Gordon
- 20h - Sintia Piccin Quinteto
- 22h - Marcos Fischer Quinteto
24 de maio
- 0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu
- 2h - Lucas Gomes Quinteto
- 0h30 - Barranco Trio
- 5h - Tarkus Trio
- 9h - Lilian Estela Quarteto
- 11h - Giu Nogueira Quarteto
- 13h - Lua Bernado Quinteto
- 15h - Gabriel Gaiardo Trio
- 17h - Bocato Quinteto
Forró 24h - Sé
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo
DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno
23 de maio
- 18h - Trio da Lua
- 19h - Maha Brasil
- 20h - Tanaka do Pife
- 21h30 - Trio Sabiá
24 de maio
- 0h - Enok Virgulino
- 2h30 - Diana do Sertão
- 3h30 - Nicolas Krassik
- 5h - Coisa de Zé
- 8h - Tiziu do Araripe
- 11h - Diego Oliveira
- 13h30 - Nando do Acordeon
- 14h30 - Téo dos 8 Baixos
- 16h - Trio Macaíba
Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia
23 de maio
- 18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
- 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
- 21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
- 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
- 23h - Thobias da Vai-Vai
24 de maio
- 0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
- 1h40 - Grupo Bom Gosto
- 3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
- 4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
- 5h10 - Thiago Dugueto
- 10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
- 12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
- 13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
- 14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
- 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
- 17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo