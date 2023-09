Virada Cultural Criatura apresenta Forró na Caixa, Orquestra Latinolindense e Orquestra de Bolso

A- A+

A primeira edição da Virada Cultural Criatura apresenta os grupos Forró na Caixa, Orquestra Latinolindense e Orquestra de Bolso, promovendo a diversidade de ritrmos que vão do frevo, passando pelo forró, cumbia e salsa. O evento acontece neste sábado (30), a partir das 16h, no quintal da Casa Criatura (Rua de São Bento, 344, Carmo - Olinda), com ingressos na plataforma Sumpla.



No embalo do início das prévias da cidade alta, a festa privilegiou a multiculturalidade pernambucana, reunindo grupos que tem se destacado, cada um em seu g~enero. Abrindo as festividades, a festa ainda conta com a discotecagem do DJ Gilson Martins, nos intervalos.



Umas das atrações mais esperada do evento é o Grupo Forró na Caixa, formado por Martins (voz e rabeca), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Samico (baixo) e Rodrigo Felix (percussões), desde 2012 celebra a renovação dos antigos Bailes de Rabeca de Pernambuco. Com Rafael Marques (cavaquinho) desde 2021, eles incorporam influências como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, e o Movimento Mangue Beat. Suas apresentações abrangem estilos como forró, xote, baixão, samba, coco e cavalo marinho, misturando tradição e originalidade. Com turnês pelo Brasil e fora do país, o grupo tem sua carreira consolidada e um público fiel.

Serviço

Virada Cultural Criatura

Data: 30 de setembro, sábado, das 16 ás 22h Local: Rua de São Bento, 344, Carmo - Olinda Ingressos: R$70,00 | Sympla

Classificação: Livre

