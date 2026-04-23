Virada Cultural em SP terá mais de mil atrações em 22 palcos
Evento será realizado nos dias 23 e 24 de maio
Um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da cidade de São Paulo, a Virada Cultural deste ano vai promover shows de Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Gustavo Mioto, Gaby Amarantos, Alexandre Pires e Luiza Sonza. O evento será realizado entre os dias 23 e 24 de maio.
Segundo informações preliminares da prefeitura, a Virada terá mais de mil atrações culturais que serão distribuídas em 22 palcos espalhados por toda a cidade. Ao contrário das primeiras edições, que sempre priorizava o centro, apenas cinco palcos serão montados na região central paulistana. Em 2019, por exemplo, só o centro da capital tinha 27 palcos.
De acordo com a administração municipal, os demais palcos serão instalados pelas zonas sul, leste, norte e oeste já que a proposta “é reforçar o grande corredor cultural estratégico que estimula a circulação de público ao longo de todo o fim de semana”.
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A prefeitura destacou também que, neste ano, o tradicional Palco Brega e o espaço dedicado ao rock estarão de volta. Outra mudança é que será montado um palco todo dedicado às mulheres.
A Virada Cultural
Criada em 2005 na gestão do então prefeito José Serra (PSDB), o evento surgiu com o propósito de ocupar o centro de São Paulo e ser uma grande confraternização de pessoas, promovendo 24 horas ininterruptas de programação cultural por meio de shows, performances, teatros, projeções, exposições, danças e outras manifestações.
“A Virada Cultural busca, antes de tudo, promover a convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar do centro da cidade por meio da arte, da música, da dança, das manifestações populares”, diz o texto publicado no site da prefeitura direcionado a turistas que visitam a cidade.