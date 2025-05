Filmes, peças, festas e múltiplas exposições engrossam a programação da Virada Cultural de SP

A- A+

A programação de 24 horas da Virada Cultural deste ano vai além dos shows nos palcos espalhados por São Paulo.

A celebração de suas duas décadas de história acontece neste final de semana (24 e 25) e abrange exibições de filmes, edições especiais de festas independentes, exposições e peças de teatro.

No Centro Histórico, haverá ainda a realização da primeira Virada Literária, com atividades entre leitores e autores na Biblioteca Mário de Andrade.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, mais de 150 espaços aderiram à programação, como Centros Culturais, Casas de Cultura, bibliotecas, unidades do Sesc, restaurantes, bares e edifícios.

A programação completa está disponível no site oficial da Virada Cultural e está sujeita a alterações.

Virada Cultural de SP terá João Gomes, Liniker, Luísa Sonza, Bello, Léo Santana e Sepultura; veja programação

Cinema

Os filmes também tomam conta dos espaços que participam da Virada Cultural neste ano. Na Liberdade, o Centro Cultural São Paulo (CCSP), em parceria com o Centro Cultural Coreano do Brasil, exibe os longas sul-coreanos “Uma família normal”, no sábado, e “O assassinato”, no domingo, ambos às 18h.

O cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, do projeto Luz na Tela, exibe a comédia "Cine Holliúdy" no sábado às 19h.

Também no sábado à noite, a partir das 18h, o Vão Livre do Masp vai se transformar em um cinema a céu aberto com exibições dos clássicos nacionais “Deus é brasileiro”, “Dias melhores virão” e “Bye bye Brasil”, além do curta “Escola de samba alegria de viver”.

Ainda na Avenida Paulista, o Itaú Cultural exibe o longa “O Auto da Compadecida 2”, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, de 2024.

No sábado, as sessões são às 17h, 19h e 21h, e no domingo às 14h, 16h e 18h. A sala de cinema do Instituto Moreira Salles (IMS) terá sessões de “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal (domingo, às 16h) e “Onda nova”, de Ícaro Martins e José Antônio Garcia (sábado, às 22h).

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão no domingo a partir das 12h para exibir os longas infantis “Monstros S.A.” e “Um filme Minecraft” e o drama brasileiro “Betânia”.

Já na Zona Sul, a Cinemateca Brasileira apresenta “Os saltimbancos trapalhões” (sábado, às 20h) e “Os trapalhões no Auto da Compadecida” (domingo, às 19h), ambos do lado externo.

No Cine Matilha Cultural, o filme “Flow” tem uma sessão pet friendly no domingo às 16h.

O Sesc também entra na agenda das sessões de cinema com programação espalhada pelas suas unidades. No domingo, às 18h, o Sesc Consolação exibe um cine concerto do filme “Lisbela e o prisioneiro”, baseado na obra homônima de Osman Lins, de 1964.

No Sesc Belenzinho, “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho, será exibido nos dois dias da Virada (sábado às 21h e domingo às 17h30) também com trilha sonora ao vivo.

Enquanto isso, o CineSesc na Rua Augusta exibe dois longas que celebram o realismo fantástico, o americano “Quero ser John Malkovich” (sábado, às 21h30) e o brasileiro “Salomé” (domingo, às 17h30).

Teatro

A programação da maratona cultural também conta com a força das artes cênicas em São Paulo. Serão mais de cem apresentações em teatros municipais, bibliotecas e equipamentos culturais por toda a cidade.

O evento ainda terá dois palcos 24 horas na região central: um de stand-up comedy na Avenida Ipiranga, perto do Edifício Copan, e outro apenas para monólogos na Praça Roosevelt.

O recente sucesso "Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso" ganha o palco do Centro Cultural Fiesp no sábado às 20h e no domingo às 18h.

Dirigida por Felipe Hirsch, a peça apresenta o fluxo constante e a inquietude da principal avenida da capital paulista.

No mesmo espaço, o musical infantil “A incrível viagem do quintal” leva às crianças a um passeio por todo o território nacional com os personagens do programa da TV Cultura (sábado às 14h e domingo às 15h15).

Depois de temporadas no Rio e em São Paulo, a peça "O avesso da pele", baseada no livro homônimo de Jeferson Tenório e vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, é apresentada no Teatro Arthur Azevedo em uma sessão única no sábado, às 21h.

No Sesc Ipiranga, a nova montagem de "Cartas libanesas: Ayuni" celebra os dez anos de sua estreia. Dirigida por Georgette Fadel e Luaa Gabanini, a peça terá duas apresentações, uma no sábado, às 20h, e outra no domingo às 18h.

Lá o público também poderá conferir o monólogo "Esboço", no qual Rafael Costa usa sua experiência como psicanalista para questionar os limites entre sanidade e razão.

Inspirado na obra de Hilda Hist, o solo terá apenas uma sessão no sábado às 18h30.

A história de Bentinho e Capitu será apresentada no Sesc Santo Amaro no musical "Literatura em cena: Dom Casmurro".

A adaptação da clássica obra de Machado de Assis também terá uma única sessão no sábado às 20h.

Literatura

Neste ano, o evento conta com a primeira edição da Virada Literária na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Histórico.

Com entrada gratuita, a ação celebra a literatura portuguesa e promove debates, rodas de conversa, apresentações de coletivos, exibições de filmes e até mesmo um café da manhã literário, também a partir das 18h de sábado até as 18h de domingo.

Participam das mesas autores como Leandro Karnal, Eugênio Bucci, Andrea Del Fuego, Xico Sá, Bruna Lombardi e Calila Das Mercês.

Dentre os papos, os autores e convidados refletirão sobre a passagem do tempo, o trabalho da literatura ao recriar a capital paulista e a leitura como um gesto coletivo.

Durante a madrugada, a programação traz slams, recitais e apresentações de coletivos. No domingo, às 7h a instalação “Pão nosso literário” funciona como uma experiência sensorial e a obra de Mário de Andrade se transforma em um grande café da manhã, com seus versos e textos transformados em alimentos.

O destaque do dia vai para a mesa de encerramento. Em “Última volta ao sol”, Itamar Vieira Junior conversa com a jornalista Joyce Ribeiro sobre memória, território, resistência e o lugar da literatura na reinvenção do Brasil.

A programação completa da novidade está disponível no site oficial da Virada Literária.

Exposições

Museus serão mais uma parte integrante da programação ininterrupta da Virada Cultural. Na Avenida Paulista, por exemplo, todas as instituições integram a agenda viva do evento com suas exposições e realizam atividades, rodas de conversa e oficinas.

No Masp estarão abertas as recém inauguradas "A ecologia de Monet" e "Frans Krajcberg: reencontrar a árvore", no Edifício Lina Bo Bardi, e "Renoir", em cartaz desde março no prédio Pietro Maria Bardi.

A entrada será gratuita apenas no sábado, das 10h à meia-noite, e os ingressos devem ser reservados no site do museu — é preciso de apenas um para acessar todas as exposições.

Monet no Masp inclui obras inéditas no Hemisfério Sul e investiga relação do artista com a ecologia

Dupla Palavra Cantada é homenageada em mostra infantil no Itaú Cultural em SP: 'Emocionante', diz Sandra Peres

O Itaú Cultural terá entrada gratuita nos dois dias em todas as suas exposições, incluindo a "Ocupação Palavra Cantada". No sábado, a instituição funciona das 11h à meia-noite e, no domingo, das 10h às 19h.

Do outro lado da avenida, o Instituto Moreira Salles (IMS) conta com as mostras "Luiz Braga – arquipélago imaginário", que reúne cerca de 250 fotografias do artista paraense, e "Beleza valente", dedicada à produção fotográfica de Zanele Muholi sobre comunidade negra LGBTQIAPN+.

A entrada é gratuita tanto no sábado, das 10h à meia-noite, quanto no domingo, das 10h às 20h.

Na Luz, o Museu da Língua Portuguesa funcionará no sábado até as 21h e no domingo seguirá o horário rotineiro (das 9h às 16h30).

Será possível visitar sem pagar nada tanto a mostra principal do prédio quanto a temporária "Fala falar falares", sobre os sotaques brasileiros e a língua portuguesa.

O projeto Domingo no Museu também acontecerá, com jogos, brincadeiras e atividades direcionadas para o público infantil.

As exposições em cartaz no Museu das Favelas, no Pateo do Collegio, poderão ser visitadas no sábado em horário estendido, das 10h às 20h.

Os paulistanos poderão conferir "Sobre vivências", "Favela é giro" e a temporária "Racionais MC's: o quinto elemento", em cartaz até 31 de maio.

Festas

Algumas festas independentes já conhecidas pela cena paulistana também integram a programação da Virada Cultural.

Das tradicionais às novatas, a festança toma o Centro Histórico da cidade até domingo à tarde, nas seis pistas que estarão espalhadas entre a Praça Antônio Prado e a Santa Ifigênia e no palco Anhangabaú.

A tradicional festa eletrônica Mamba Negra — que neste ano completa 12 anos — começa às 18h, no sábado, na pista República.

No mesmo espaço, à meia-noite acontece a festa de reggaeton ¡SÚBETE!, seguida da eletrônica Capslock às 6h e do show de Badsista and Friends às 12h.

A pista Antônio Prado é a que terá programação mais diferente, com apresentações de DJs a cada duas horas. No sábado começam às 18h com Mari Boaventura e terminam às 22h com o set d'OSGEMEOS, dupla do grafite brasileiro que se aventura no universo musical.

À meia-noite dominam o palco o duo colombiano Indus e, às 4h, o canadense SynthPopTroubadour encerra a pista.

Na pista Aurora, as festas começam com o funk da Submundo 808 às 18h. Em seguida, acontece a gringa eletrônica Tijolo Records e, no domingo, a Batekoo — uma das maiores voltadas para a comunidade LGBTQIA+ e periférica — toma conta do palco e mistura trap, funk, pagodão baiano e hip hop.

O dia termina com o “Pratododia allstars”, um encontro de DJs com shows inspirados na discotecagem em discos de vinil.

Festas como Discopédia, Novo Affair, Baile da Ventura e Fresh Dancehall também acontecem nas demais pistas da região central.

Quanto ao transporte, a SPTrans anunciou que uma linha exclusiva de ônibus elétricos vai circular entre os cinco palcos da região central durante as 24 horas de evento.

Na madrugada, a frota de veículos será reforçada em 47%. No domingo, além das passagens gratuitas a partir da meia-noite pelo programa Domingão Tarifa Zero, a frota do dia receberá reforço de 25%.

Veja também