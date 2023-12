A- A+

réveillon 2024 "Virada na Praia": Réveillon do Recife, no Pina, terá lounge exclusivo; ingressos estão à venda O espaço terá serviços como open bar, praça de alimentação, banheiro exclusivo, segurança, nas opções individual ou mesa para 4 pessoas

"Virada na Praia" é o nome do espaço (lounge e mesas) para quem quiser curtir o Réveillon do Recife com mais conforto e diversos serviços exclusivos. Os ingressos já estão à venda no site Ticket Simples e custam a partir de R$ 290, disponíveis para os três dias de festa.

O espaço conta com duas opções de ingressos: individual para o lounge ou mesa para 4 pessoas. O "Virada na Praia" terá bares temáticos, open bar premium (uísque Old Parr, gin Tanqueray, vodca Ketel One, espumante Chandon, cerveja, refrigerante, tônica e água), praça de alimentação, banheiro exclusivo, segurança e área videomonitorada. Já a área de mesas, contará com todos esses serviços, além de garçom exclusivo, mesas de frios e acesso à frente do palco.

Neste ano, o Réveillon do Recife acontecerá durante três dias. Para animar a chegada de 2024, estarão Xand Avião, João Gomes, Raphaela Santos, Maestro Spok e Letícia Bastos, na sexta-feira (29/12); Ivete Sangalo, Nattan, Priscila Senna, Geraldinho Lins e Nena Queiroga, no sábado (30/12); e Mari Fernandez, Felipe Amorim, Alceu Valença, Conde Só Brega e André Rio no domingo (31/12 - virada de ano).

