"Virada num mói de Cuento", livro de Dayane Rocha, retrata resistência feminina no Pajeú

Com o título “Virada no mói de Cuento”, Dayane Rocha, escritora de 29 anos, lança seu primeiro livro no sábado (19), em Brejinho de Tabira, a partir das 20h. Apesar de ser a primeira obra, os poemas de Dayane já eram publicados suas redes sociais.

O livro será apresentado junto com uma série de produtos atrelados à estética e temática da publicação, como porcelanas, lenços, cangas e saia, além de peças de barro produzidas em parceria com a Associação Mulheres de Barro de Santa Terezinha, Sertão de Pernambuco, e as almofadas produzidas por mulheres de Brejinho de Tabira, também Sertão do Estado.

No livro, a artista passeia pelas variadas modalidades de escrita, como viola, cestilha, martelo alagoano ou o decacílabo, galope a beira mar, dentre outros.

”Há ainda, de um modo mais cartesiano, a trova ou o soneto, e pelos variados temas também, como Sertão, saudade, maternidade, erotismo na minha linguagem feminina. Ele surge também com a minha vontade de externalizar os meus sentimentos de uma forma metrificada”, explica Dayane.

