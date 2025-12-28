Virada Recife 2026: segundo dia do evento atraiu milhares de pessoas em busca de festa
Público lotou a praia do Pina, na Zona Sul do Recife, para assistir aos shows de Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos e PV Calado
A programação da Virada Recife 2026 seguiu neste domingo (28) com a Praia do Pina, na Zona Sul da cidade, lotada para receber os shows de Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos, Dany Myler e PV Calado.
O segundo dia de evento teve início ainda no fim da tarde e, pontualmente às 17h30, a princesa do Carnaval do Recife, Dany Myler, animou o público e deu início à maratona de shows.
- Xand Avião na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Xand Avião na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Priscila Senna na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Priscila Senna na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- PV Calado na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- PV Calado na Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Segunda noite da Virada Recife 2026 | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Segunda noite da Virada Recife 2026 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Na sequência, foi a vez de PV Calado botar o público para dançar ao som de muito forró, além de homenagens para a cantora Priscila Senna, tocando sucessos antigos da Musa, e também para Conde do Brega, com "Não Devo Nada a Ninguém".
Do Recife
O ponto alto da apresentação, além das dancinhas virais do TikTok, marca registrada de PV, foi um Medley com grandes clássicos do bregafunk pernambucano, com músicas de Vitinho Polêmico, Shevchenko e Elloco, Biel Xcamoso, MC Sheldon e Boco e Mc Metal e Cego.
Por volta das 19h, Priscila Senna comandou o palco entoando seus novos sucessos, incluindo dois do DVD gravado no Marco Zero do Recife, e os clássicos do brega pernambucano, com o TBT da Musa, que o público acompanhou cantando a plenos pulmões.
A cantora, que aguardava para subir novamente ao palco da Virada 2026, para cantar com Anitta, com quem gravou a música "Cheio de Vontade", falou um pouco sobre a parceria com a artista carioca.
“Então falei pra ela que tinha vontade de gravar, né, claro. Ela respondeu uma caixinha de perguntas falando que super gravaria comigo. Então a gente veio nesse namoro, né? […]. Ela mandou pra mim 'Cheio de Vontade', eu amei a música, e o feedback tá sendo incrível. As pessoas que não me conhecem, de outros estados, falam ‘aí, conheci conheci esse ícone por causa da Anitta’. Então, a repercussão tá sendo muito incrível e eu tô louca pra dançar esse arrocha com ela no palco, pra gente performar pra galera, vem aí”, compartilhou Priscila.
O comandante
Em um dos momentos mais aguardados da noite, o forró voltou a contagiar as areias da Praia do Pina quando, por volta das 21h30, o comandante, Xand Avião, animou o público intercalando as novas músicas com os antigos sucessos da sua carreira.
Antes de assumir o palco, o cantor falou sobre a energia que esse tipo de apresentação exige e explicou como prepara o seu repertório.
“Show de virada de ano, chegando perto do Réveillon, é para comemorar, para extravasar. Então, eu procuro fazer um show mais animado, não tão romântico, têm músicas românticas, claro, várias para dançar agarrado, mas eu procuro fazer um show para cima. Para gente curtir, abraçar o amigo, beijar na boca e ser feliz!”, afirmou o artista.
Virada Recife 2026
Nesta segunda (29) e terça-feira (30), a programação do Réveillon na capital pernambucana dá uma pausa, e retorna na quinta-feira (31), noite da virada do ano, para fazer a alegria da população e turistas e recepcionar 2026.
No dia oficial do Réveillon, a Virada 2026 será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes.