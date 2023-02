"Virgens de Bairro Novo": bloco é pura irreverência em Olinda

A- A+

A 70ª edição do desfile do bloco "Virgens do Bairro Novo" foi tomado pela irreverência dos foliões em Olinda, neste domingo (12). Com pelo menos dez trios na avenida 12 de março, a prévia animou a multidão ao som de atrações diversas.



Este ano, 10 trios elétricos foram mobilizados para receber grandes atrações. Nomes como Priscila Senna, Sheldon, Avine Vinny e trios da Asas da América e Som da Terra, o desfile celebra o retorno da prévia após dois anos de ausência em face da pandemia da Covid-19.

O farmacêutico Marcelo Bonfim, 38 anos, escolheu representar a personagem Wandinha | Crédito: Ed Machado/FolhaPE

A prévia das Virgens de Bairro Novo é uma das mais aguardadas e festejadas da cidade. Fundado em 1953 após um grupo de amigos se reunir no Carnaval para jogar bola à beira-mar de Olinda - com uma condição: que os peladeiros fossem vestidos de mulher - o bloco cresceu e hoje é uma das maiores prévias do Brasil, reunindo anualmente mais de 600 mil foliões, segundo a organização.



Fantasias: luxo, descontração e criatividade

O grande barato do desfile das virgens é o capricho das fantasias. Seja no brilho dos paetês e plumas, ou na criatividade dos temas com irreverreverência e muita crítica social, as endumentárias são sempre um grande atrativo do bloco.



Antônio Corrêa, 66 anos, funcionáro público, caprichou no brilho de sua fantasia. Há 46 anos ele desfilanas Virgens. "Isso aqui é o que importa: o público. Passo o ano todo preparando a fantasia para chegar aqui hoje e ter os aplausos", comenta.



Um dos ganhadores do concurso de fantasia, na categoria "Virgem Tímida", Antônio Marinho dos da Silva (Tony), 57 anos, defendeu a fantasia "Ser Virgem não tem idade: 70 anos de Virgens", em homenagem ao aniversário de sete décadas do bloco. Esse é o sexto troféu que ele conquista no concurso, em 12 participações. "A animação de vir para esse bloco é porque ele abre o Cranaval de olinda e é criativo e não tem igual. É o melhor do mundo", opina.



Aproveitando o sucesso da série da Netflix, o farmacêutico MArcelo Bonfim, 38 anos, se fantasiou de Wandinha e chamou muita atenção no desfile. "Brinco a 11 anos nesse bloco. É tranquilo, todo mundo se conhece, tem segurança e tem a felicidade do Carnaval. Eu pensei que ia estar muita gente aqui de Wandinha, mas só eu estou me destacando", disse.

Virgens Campeãs

A descontração dos foliões no bloco também tem o tom de "seriedade" com o concurso que integra a programação do desfile.

Vencedores na catgeoria Grupo, "Pastorinhas Crias de Ivete" Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

O concurso das virgens, tradicional na prévia, elegeu este ano as melhores fantasias em categorias diversas, entre elas a virgem "Mais Sapeca", a "Mais Tímida" e a "Mais Malamanhada".

As vencedores deste ano foram:

Categoria Grupo: Pastorinhas Crias de Ivete

Categoria Luxo: Homenagem a Irandete

Categoria Destaque: Baiana Estilizada

Categoria Originalidade: Bronze Queima Tudo

Categoria Mais Sapeca: Miss Detox

Categoria Mais Tímida: Ser Virgem não Tem Idade

Categoria Mais Malamanhada: Luana Procurando Haroldo

