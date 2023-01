A- A+

Carnaval Virgens de Bairro Novo divulga programação da sua 70ª edição; confira nomes Com desfile programado para o dia 12 de fevereiro, o bloco reunirá 10 trios elétricos com diversas atrações

Para celebrar sua 70ª edição em grande estilo, no dia 12 de fevereiro, o bloco Virgens do Bairro Novo de Olinda prepara uma grande festa que envolverá 10 trios elétricos e diversas atrações. Entre os nomes confirmados, Avine Vinny, Priscila Senna, Douglas Pegador, Sheldon, Tuca Barros, Roginho, Allan Dibôa, Asas da América, Som da Terra e Renato Pires. Mais de 600 mil pessoas são esperadas pela organização do evento.

Virgens do Bairro Novo

Fundado no dia 8 de fevereiro de 1953, o bloco começou com um grupo de amigos que se reuniam no Carnaval para jogar bola na beira-mar de Olinda. A condição era que os peladeiros fossem vestidos de mulher. O bloco cresceu e hoje é uma das maiores prévias do Brasil, reunindo anualmente mais de 600 mil foliões.

Concurso

As inscrições para os participantes do desfile estão sendo realizadas até o dia 10 fevereiro, das 19h às 22h, no Hotel Costeiro, em Olinda. A inscrição custa R$ 50 e dá direito ao kit com camisa, crachá, pulseira, boné e seis fichas de cerveja para consumir no dia do desfile. Os inscritos concorrem em 7 categorias. Sendo elas: grupo, luxo, originalidade, destaque, mais tímida, mais malamanhada e mais sapeca.

