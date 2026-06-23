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Famosos Virginia, Carlinhos Maia e 'selesposas': mansões alugadas nos EUA têm diversos itens Famosos escolhem imóveis gigantescos que contam com salas temáticas, cinemas privativos e até três andares

Enquanto a bola rola nos gramados da Copa do Mundo de 2026, sediada em parte nos EUA, vários famosos brasileiros acompanham os jogos de perto. Para garantir conforte e um mínimo de privacidade, vários deles escolheram mansões e imóveis de luxo como hospedagem durante a competição. As propriedades chamam atenção pelo tamanho, espaços de lazer e ambientes para juntar todo mundo. Com isso, a experiência de acompanhar o torneio acaba se transformando em uma verdadeira temporada de férias.

Em Orlando, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi — mulher de Neymar — optaram por mansões gigantes para receber familiares durante o torneio. Enquanto Virginia mostrou uma sala de jogos temática, cinema e quartos personalizados para os filhos, Bruna escolheu uma residência com tudo excessivo: 13 quartos e 15 banheiros. As duas apostaram em imóveis amplos e preparados para acomodar grandes grupos, unindo conforto, entretenimento e praticidade durante a competição.

À espera do primeiro filho com Endrick, Gabriely Miranda mostrou a residência onde ficará hospedada em Nova Jersey, estado onde a Seleção está concentrada. A influencer explicou que preferiu reunir a família em uma única casa em vez de uma divisão em quartos de hotel. O imóvel chama atenção pelos ambientes amplos, decoração elegante e espaços pensados para reuniões mais íntimas.

Entre os cômodos exibidos, a suíte principal ganhou destaque. O espaço conta com varanda privativa, lareira e um banheiro espaçoso com banheira. Em tom descontraído, Gabriely ainda brincou ao apresentar o quarto onde ficará ao lado do jogador — o seu “mozão” — durante a passagem pelos Estados Unidos.

Já Carlinhos Maia apostou em uma propriedade de alto padrão em Miami para acompanhar os jogos ao lado dos amigos. Com vários quartos distribuídos em uma casa de três andares, o local ainda oferece diferentes áreas de convivência e uma estrutura digna de resort particular, além de um estilo palaciano, diga-se.

O lazer, aliás, é um dos grandes atrativos do endereço escolhido pelo influencer. Entre as opções estão cinema, salão de jogos, simulador esportivo, brinquedoteca, boliche e uma grande área externa com piscina e espaços para relaxar entre uma partida e outra.

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