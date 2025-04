A- A+

TEATRO "Virginia": Cláudia Abreu retorna ao Recife com monólogo sobre escritora inglesa Peça que aborda a trajetória de Virginia Woolf ganha três sessões na Caixa Cultural, a partir do dia 10 de abril

Cláudia Abreu volta ao Recife com o monólogo “Virginia”. O espetáculo fica em cartaz nos dias 10, 11 e 12 de abril, sempre às 20h, na Caixa Cultural.

Inspirada na vida e obra da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), a peça marca a estreia da atriz como dramaturga teatral. Em cena, as tragédias pessoais da autora, interpretada por Cláudia.

O texto traz em sua estrutura um recurso característico da literatura de Virginia: a alternância de fluxos de consciência. Vozes reais ou fictícias, sempre presentes na mente da escritora, ganham corpo na peça.

Amir Haddad assina a direção do espetáculo, repetindo a parceria firmada com Cláudia em “Noite de Reis” (1997). A codireção é de Malu Valle.

“Virginia” é o primeiro monólogo da carreira de Cláudia Abreu. A peça já foi assistida por mais de 45 mil pessoas no Brasil e no exterior, tendo passado pelo Recife no ano passado.

Serviço:

Espetáculo “Virgínia”, com Claúdia Abreu

Quando: de 10 a 12 de abril, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, bairro do Recife)

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no site da Caixa Cultural, a partir das 12h do dia 4 de abril



