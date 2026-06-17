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Celebridades Virgínia cruza com Anna Wintour em NY e brinca com reação: "Ela com medo de ser assaltada" Influenciadora encontrou de passagem com a jornalista que é grande referência da moda

A influenciadora Virgínia Fonseca, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo no programa Domingão com Huck, compartilhou em suas redes sociais um encontro inusitado que teve na tarde desta terça (16).



Nas ruas de Nova York, ela encontrou de passagem com Anna Wintour, grande referência do jornalismo de moda e postou uma série de registro desse encontro improvável as cenas viralizaram na internet.

Acompanhada de Lucas Guedez, a influenciadora demorou para “realizar” que estava mesmo diante de Anna Wintour, uma das personalidades mais influentes da história da moda e ex-editora-chefe da Vogue americana.

"É a Anna Wintour", exclamou Virgínia ao avistá-la com o clássico cabelo chanel, óculos escuros e vestido estampado e botas. "Vou pedir foto!", disse Lucas, incentivado ela amiga. "Pede, pede!". "Vai lá que eu vou estar filmando. Rápido!", brincou Virgínia, enquanto Anna se preparava para entrar no carro.

Ao notá-los, discreta, a jornalista sorriu e seguiu o seu caminho. "É ela!", questionou a influenciadora. "Amei! Não sei se falei o nome dela certo", brincou a influenciadora na legenda dos stories. “Ela com medo de ser assaltada”, escreveu em outro registro que fez da jornalista.

O encontro surreal rendeu engajamento e logo foi um dos assuntos mais comentados da internet.



tem que ser muito sem noção pra ficar gravando a anna wintour e gritando o nome dela no meio da rua, essa virgínia nasceu pra ser subcelebridade. pic.twitter.com/kleaLBLa6S — MariBattos (@BattosMari) June 16, 2026

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