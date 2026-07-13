A- A+

FAMOSOS Virginia e Vini Jr. reataram? De iate a foto misteriosa, veja sinais de suposta reconciliação Influenciadora participou da comemoração de aniversário do jogador ao mar e soma novos indícios a uma sequência de pistas observadas pelos fãs nas últimas semanas

A pergunta que boa parte da internet tenta responder nos últimos dias continua sem resposta oficial: afinal, Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram ou não? Enquanto o casal mantém silêncio quanto a uma suposta reconciliação, os fãs seguem fazendo o que fazem de melhor: juntar pistas.

E os indícios se acumularam tanto que já tem gente tratando a investigação como uma verdadeira operação de CSI das celebridades.

O capítulo mais recente aconteceu no domingo (12), aniversário de 26 anos do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Virginia apareceu em um iate em Sardenha, na Itália, durante a comemoração do jogador.

A presença da influenciadora foi revelada por uma amiga de Vini Jr., Lidia Souza, que publicou registros da festa nas redes sociais. Pouco depois, Virginia também compartilhou imagens do passeio, embora sem mostrar o atacante.

A comemoração veio poucos dias depois de outro episódio que movimentou a web. Em um vídeo publicado por Virginia durante a viagem pela Europa, seguidores identificaram o que seria a silhueta de Vini Jr. refletida em um espelho ao fundo da gravação. A imagem rapidamente viralizou e deu força aos rumores de que os dois estariam juntos novamente.



Nos stories, outro detalhe chamou atenção dos seguidores: a influenciadora escolheu músicas com letras românticas e interpretações consideradas sugestivas por quem acompanha a história do casal. Na trilha sonora das publicações, “Me liga mais tarde”, de DJ XAZAN e Same MC, que cita um casal que busca uma sonhada reconciliação, mesmo enfrentando turbulências no relacionamento; e "Por aí", do DJ Topo, com versos como "Seu passado não me importa, porque eu não vou te assumir/ Vou tacar, vou sumir, nóis se vê por aí" cantados por Virginia.

Mais indícios

As pistas, porém, vêm se acumulando desde o fim do relacionamento, anunciado em maio. Nas últimas semanas, Virginia e Vini Jr. passaram a interagir com frequência nas redes sociais, com comentários e curtidas em publicações um do outro. A influenciadora também foi vista em Madri e publicou vídeos gravados em um imóvel onde seguidores identificaram objetos ligados ao jogador, como troféus e itens do Real Madrid.



Outro momento que chamou atenção aconteceu durante a Copa do Mundo. Virginia acompanhou jogos da seleção brasileira nos Estados Unidos e foi vista nos mesmos ambientes frequentados por pessoas próximas ao atacante. Depois, publicou fotos de um jantar entre amigos enquanto registros compartilhados por conhecidos mostravam Vini Jr. no mesmo encontro.

Os rumores ganharam ainda mais força após Virginia exibir, no Dia dos Namorados, um enorme buquê de rosas vermelhas. Embora nunca tenha revelado quem enviou o presente, Vini Jr. comentou a publicação, e amigos do casal deixaram mensagens que foram interpretadas pelos seguidores como uma referência ao jogador.



Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. comentaram oficialmente uma possível volta do relacionamento. Mas, para os fãs, a sequência de aparições, interações e coincidências — agora reforçada pela comemoração do aniversário do jogador na Itália — é suficiente para manter viva a expectativa de uma reconciliação.

Veja também