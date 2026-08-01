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FAMOSOS Virginia e Vini Jr. se despedem das férias e influenciadora se declara: "Sou feliz ao seu lado" 'Obrigado por tudo! Te amo', respondeu o craque do Real Madrid, que se prepara para disputar La Liga

As férias do jogador Vini Jr. e da influenciadora Virginia Fonseca chegaram ao fim — mas parecem ter sido boas.

Neste sábado (1º), Virginia postou um álbum de fotos no Instagram que mostra os dois curtindo adoidado numa festa com o tema “Furacão 2000”.

“Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades”, derreteu-se Virginia na legenda. O craque, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, respondeu à namorada: “Obrigado por tudo! Te amo”.



Findas as férias, Virginia retorna ao Brasil. Já Vini segue para a Espanha, onde joga no Real Madrid. Ele precisa se preparar para a La Liga, o campeonato da primeira divisão espanhola, que começa no dia 16 de agosto.

Após a derrota no Brasil na Copa, o casal relaxou em Goiânia, no Rio (onde visitaram a família do jogador) e na Jamaica.

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