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TÉRMINO Virgínia e Vini Jr. terminam namoro: 'Não houve briga' Casal oficializou o relacionamento em outubro de 2025, há cerca de um ano

Virgínia Fonseca e Vinícius Jr. terminaram o namoro. A informação, que vinha sendo repercutida nas redes sociais e na imprensa, foi confirmada ao Estadão pela assessoria da influenciadora neste domingo, 11.

O casal oficializou o relacionamento em outubro de 2025, há cerca de um ano. Na ocasião, já se especulava que eles estavam juntos havia alguns meses. No último mês de maio, às vésperas da Copa do Mundo, os dois confirmaram uma separação, mas reataram semanas depois.

'Não estão mais juntos'

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria da influenciadora, procurada pelo Estadão.

Neste domingo, 11, Virgínia publicou registros de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seus filhos. "A vida presta muito!", escreveu.

Vini Jr. ainda não se manifestou publicamente sobre a separação. No último sábado, 10, ele entrou em campo por seu time, o Real Madrid, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal pelo campeonato espanhol. Após ser expulso com um cartão vermelho, pediu perdão aos colegas de equipe e à torcida em uma postagem no Instagram.

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