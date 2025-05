A- A+

Famosos Virginia e Zé Felipe dão mais detalhes do término em novo vídeo: 'não é marketing' A influenciadora e o cantor gravaram um vídeo nesta quarta-feira (28), direto de Portugal, esclarecendo o rompimento para seus milhões de seguidores

Depois de pararem a internet com o anúncio do término de uma relação que durou 5 anos, Virginia Fonseca e Zé Felipe voltaram as redes sociais para dar mais detalhes sobre a separação.

A influenciadora e o cantor gravaram um vídeo nesta quarta-feira (28), direto de Portugal, esclarecendo o rompimento para seus milhões de seguidores.

"Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", disse Virginia Fonseca.

"A gente só quis acabar da melhor forma", afirmou Zé Felipe.

"Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro", continuou a influenciadora.

"Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. Construímos uma família, 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", disse o cantor.

"Estamos em paz"

O comunicado sobre o término, publicado simultaneamente nas redes sociais do ex-casal, movimentou a internet com mais de 4,6 milhões de curtidas em 12 horas e uma enxurrada de reações.

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo”.

O texto, curto e direto, foi acompanhado por uma foto em que os dois aparecem juntos, mas sem clima de despedida definitiva, o que alimentou ainda mais as especulações.

