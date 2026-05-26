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FAMOSOS Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita para a ex-mulher O cantor soltou a voz, ao lado da dupla Matheus e Kauan, durante a festa de Maria Alice, sua filha com a influenciadora

Zé Felipe e Virgínia Fonseca deram força às especulações de fãs sobre uma possível reaproximação romântica do ex-casal. Durante a apresentação da dupla Matheus e Kauan na festa de Maria Alice, 5, filha da influenciadora com o cantor, o filho de Leonardo soltou a voz com "Só Tem Eu", música escrita por ele para então namorada em 2020.

Zé Felipe cantando só tem eu com a Virgínia e falando “a que trouxe a vivibora” eita que eles já tão na fase de nostalgia relembrando o início de tudo (Detalhe que a Samara postou o 1º vídeo que saiu e apagou mas o Zé Felipe fez questão de postar no storie pic.twitter.com/42sSOAnR9Q — Emi (@emicomments) May 26, 2026

A música foi lançada quando os dois ainda estavam no começo de seu relacionamento, que durou até maio de 2025. Além de Maria Alice, Virgínia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.



Depois do fim do casamento, tanto Zé Felipe quanto Virgínia tiveram romances curtos com Ana Castela e Vini Jr., respectivamente, mas já decretaram o fim das relações. Entre os términos e as interações dos dois nas redes sociais, fãs começaram a especular uma possível volta dos dois.

A festa de Maria Alice contou com uma superprodução, lotada de brinquedos e convidados especiais. Além de Matheus e Kauan, o palco da comemoração também recebeu artistas como Léo Foguete e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

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