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FAMOSOS Em noite em que Virginia e Zé Felipe aparecem juntos, mãe da influencer "sonha" com volta do casal Margareth Serrão declarou torcer pela reconciliação da filha com o ex-genro: "Vamos rezar"

Não se sabe se Virginia Fonseca e Zé Felipe voltarão a ser um casal em algum dia, mas o desejo de ver a filha e o ex-genro juntos novamente é forte para Margareth Serrão. Na festa de aniversário de 5 anos da neta, Maria Alice, ela conversou com fãs na entrada do evento e declarou torcer pela reconciliação. Ao ser questionada sobre o retorno, a mãe da influencer chegou a pedir que todos façam orações para que a volta aconteça.



Na entrada da festa, em Goiânia, na segunda-feira (25), uma fã a abordou, de acordo com um vídeo que circula nas redes sociais. “Ela (Virginia) vai voltar com o Zé”, disse a garota ao que Margareth retrucou: “Reza, reza...”.

Depois, ela ainda complementou: “É lógico que eu quero! Vamos rezar todo mundo para que Deus permita isso. É o meu sonho”.



Fato é que os sinais de aproximação marcaram a comemoração dos 5 anos de Maria Alice. Virginia e Zé Felipe publicaram uma foto conjunta no Instagram, o que não ocorria desde o anúncio do divórcio no ano passado. Após a postagem, internautas acreditam que a relação atual entre os dois está amigável.

No palco da festa, Zé Felipe ainda cantou com a dupla Matheus & Kauan a música “Só tem eu”, faixa composta para Virginia no início do relacionamento. O cantor usou o apelido “Vivíbora” para interagir com a ex-mulher quando ela se aproximou. Horas antes, a influencer havia publicado um vídeo cantando versos sobre recaídas amorosas enquanto se arrumava para o evento.



O apoio de Margareth Serrão ao ex-genro já havia sido demonstrado anteriormente na internet. Logo após o término do envolvimento de Virginia com o jogador Vini Jr., a mãe da influencer curtiu publicações que pediam a reconstrução do casamento com Zé Felipe.

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