A- A+

celebridades Virginia Fonseca abre academia com valor que leva em conta ciclo menstrual do público feminino Influenciadora digital e empresária, que já é dona de marca de cosméticos, amplia leque de investimentos com novo negócio em Goiânia

A influenciadora digital Virginia Fonseca tem ampliado o leque de investimentos e negócios com os quais se envolve. Dona de uma marca de cosméticos, a jovem de 27 anos está prestes a inaugurar a primeira filial de uma franquia de academias de ginástica, em Goiânia (GO).

A rede WeGym contará com um diferencial para o público feminino: segundo a empresária, a mensalidade para as mulheres terá a duração de 37 dias, de maneira a abranger o período menstrual, quando muitas clientes deixam de frequentar o espaço devido a alterações provocadas pelos hormônios.

"Deixa eu contar uma novidade para vocês: mulheres, normalmente quando vocês pagam a mensalidade de uma academia, vocês pagam por 30 dias, e é isso, né? Mas nós, mulheres, temos o nosso ciclo menstrual de sete dias. E normalmente a gente meio que desanima de ir para a academia por vários motivos... A gente fica estressada, mais cansada ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente. Enfim! Então, aqui as mulheres vão pagar a mensalidade e ela vai ser de 37 dias", explicou Virginia, em vídeo publicado no Instagram.

O desejo de Virginia Fonseca, como ela tem frisado com amigos, é se tornar referência no setor fitness brasileiro. O investimento inicial na criação da WeGym, uma academia de alto padrão, é estimado em R$ 5 milhões.

A nova marca — que pretende também ter endereços em Dubai, no Oriente Médio — vem sendo gestada há mais de um ano: "Vai ser a academia mais top que vocês já viram na vida", exagera a influenciadora digital.

No Brasil, a primeira unidade do empreendimento ficará localizada próximo ao Shopping Flamboyant, um dos centros comerciais mais movimentados da capital goiana. O local escolhido, segundo ela mesma, "tem tudo a ver com o público que frequenta academias de alto padrão, mas que também busca conforto, inovação e experiência".

O projeto da WeGym é assinado pelo arquiteto Lucas Adriel, da empresa La Arquitetura e Design. De acordo com o profissional, a academia contará com uma "estrutura moderna, ampla e conceitual", com dois andares totalmente planejados para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade aos usuários.

“Aplicamos a identidade visual presente nas empresas da Virginia para gerar impacto e reconhecimento. É um projeto que une sofisticação, design arrojado e funcionalidade”, afirmou Lucas em entrevista ao "G1".

Veja também