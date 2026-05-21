Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Celebridades

Virgínia Fonseca anuncia que será repórter do Domingão com Huck na Copa do Mundo; veja

O anúncio foi feito dias após o término do relacionamento dela com o jogador da seleção brasileira Vini Jr.

Reportar Erro
A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que será repórter na Copa do Mundo 2026A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que será repórter na Copa do Mundo 2026 - Foto: Instagram/Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, em seus stories do Instagram, a notícia de que participará da cobertura da Copa do Mundo 2026 como repórter no programa "Domingão com Huck", da TV Globo.

O anúncio foi feito dias após o término do relacionamento dela com o jogador da seleção brasileira Vini Jr., convocado para defender o time canarinho na competição. 

Leia também

• Após curtir crítica a Virginia Fonseca, mãe de Vini Jr. agora elogia foto de biquíni da influencer

• Virginia Fonseca pede desculpas após vídeo em zoológico que rendeu ataques racistas a Vini Jr

• Amigo detalha estado de Virginia Fonseca após término com Vini Jr: 'Bem, na medida do possível'

Virgínia compartilhou notícia de que atuará como repórter da Copa pela TV Globo nos seus storiesReprodução/Instagram

"Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem", comentou Virginia, compartilhando a notícia. 

Segundo a publicação do perfil Tricotei, especializado em notícias dos famosos, a empresária será a responsável por mostrar bastidores da Copa e o cotidiano nas cidades sedes, mostrando sua rotina de compras e restaurantes.

O pontapé inicial da Copa do Mundo acontece no dia 11 de junho, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, quando a seleção mexicana - uma das três anfitriãs ao lado de Estados Unidos e Canadá - enfrentará a África do Sul.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter