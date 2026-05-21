Virgínia Fonseca anuncia que será repórter do Domingão com Huck na Copa do Mundo; veja
O anúncio foi feito dias após o término do relacionamento dela com o jogador da seleção brasileira Vini Jr.
A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, em seus stories do Instagram, a notícia de que participará da cobertura da Copa do Mundo 2026 como repórter no programa "Domingão com Huck", da TV Globo.
O anúncio foi feito dias após o término do relacionamento dela com o jogador da seleção brasileira Vini Jr., convocado para defender o time canarinho na competição.
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"Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem", comentou Virginia, compartilhando a notícia.
Segundo a publicação do perfil Tricotei, especializado em notícias dos famosos, a empresária será a responsável por mostrar bastidores da Copa e o cotidiano nas cidades sedes, mostrando sua rotina de compras e restaurantes.
O pontapé inicial da Copa do Mundo acontece no dia 11 de junho, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, quando a seleção mexicana - uma das três anfitriãs ao lado de Estados Unidos e Canadá - enfrentará a África do Sul.