Virginia Fonseca aparece com rosto cheio de espinhas, e seguidores especulam gravidez

A- A+

Desde a última sexta-feira (29), a influenciadora digital Virginia Fonseca tem aparecido de cara limpa nas redes sociais, por meio das dezenas de vídeos que posta no Instagram. Fenômeno digital com mais de 44 milhões de seguidores, a jovem de 24 anos — que é dona de uma marca de cosméticos — vem mostrando que abandonou, por algum tempo, o uso diário de produtos de maquiagem. Diante do fato, internautas especulam que a empresária, mulher do cantor Zé Felipe, possa estar grávida.

A própria influenciadora digital deu pistas de que, sim, pode estar esperando o terceiro filho. Na última sexta-feira, ela publicou um vídeo nas redes sociais em que a filha Maria Alice, de 2 anos, aparece apontando para a barriga da mãe e dizendo que está ali seu "irmãozinho". "Acabei de chegar em casa e fui recebida assim… 'Bebezinho', 'irmão' e carinho na barriga. Será, Deus?! De qualquer maneira, estou pronta, preparada e querendo", sugeriu Virginia, que também é mãe da pequena Maria Flor, de 1 ano.

Fato é que os seguidores de Virginia vem estranhando a maneira como ela passou a aparecer nas redes sociais, sem qualquer creme no rosto. Parte dos internautas aproveitou a situação para fazer piada, lembrando que a base de rosto da marca We Pink, de propriedade da influenciadora, já foi alvo de polêmicas — avaliações de outras influenciadoras relacionadas ao universo de beleza feminina viralizaram, recentemente, ao mostrar o produto se desfazendo no rosto.



"Esse é o resultado da famosa base da Virginia?", questionou, em tom de ironia, uma pessoa no Twitter. Outros internautas sugerem que provavelmente ela lançará um produto para espinhas em breve. "Agora ela vai começar a vender creme para acne. A oportunidade faz o empreendedor", brincou um usuário do microblog. "Virginia apareceu nos Stories com o rosto todo manchado de espinhas, e o povo falando que é reação dos produtos que ela passa no rosto, mas vocês não entenderam. Agora ela vai começar a vender uns cremes pra acnes. Muito gênia ela!", escreveu outra pessoa.

Virginia está grávida de novo?

ior parte dos seguidores, no entanto, especula se a jovem, na verdade, não está mesmo grávida. "Acho que a Virgínia tá grávida porque ela sempre diz que quer mais filhos e que estava tentando e porque tá com espinhas", escreveu uma internauta. "Claro que a Virginia ja ta grávida!! Gente, todo o início de gestação dela o rosto enche de espinha, já reparei", conjecturou outra admiradora da moça.

Na manhã deste sábado (30), as especulações aumentaram após Virginia dizer que precisou ir ao médico por estar passando muito mal. Ela surgiu — novamente com o rosto marcado por espinhas — deitado num consultório, com a mão na barriga. "Vou tomar um remédio e ver se melhoro", afirmou.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Irmãos celebram prisão de suspeito de matar Tupac, mas cobram investigação sobre cúmplices