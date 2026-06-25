A- A+

copa do mundo Virginia Fonseca assiste a Brasil x Escócia em área VIP da Copa; pacotes chegam a R$ 350 mil Influenciadora digital acompanhou duelo em Miami, nos Estados Unidos, com acesso a serviços exclusivos e experiências premium

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção de seguidores ao acompanhar a partida da Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Escócia, na última quarta-feira (24), num dos espaços mais exclusivos do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O local — que recebe jogos do Mundial da Fifa — conta com áreas VIP e camarotes de luxo cujos preços podem chegar à casa dos R$ 350 mil para grupos fechados.

O Hard Rock Stadium oferece diferentes pacotes e categorias de serviços VIP, desde lounges compartilhados, como foi o caso de Virginia, até suítes privativas. Entre as opções mais sofisticadas estão os camarotes exclusivos, que contam com acesso reservado, serviço personalizado, gastronomia premium, bebidas liberadas e visão privilegiada do gramado.

No estádio em Miami, os "pacotes de hospitalidade", como são chamados os serviços de luxo, variam conforme a localização dos assentos e o nível de exclusividade. Em jogos da Copa do Mundo, as experiências premium podem custar entre US$ 1.825 e US$ 3.940 por pessoa (cerca de R$ 10 mil a R$ 22 mil na cotação atual), incluindo acesso a lounges e serviços especiais.





No caso de Virginia, ela assistiu ao jogo dentro de um dos camarotes compartilhados com outras pessoas, como mostrou por meio de vídeos no Instagram. No local, havia um bufê particular para o grupo com opções de comida japonesa e petiscos, além de open bar.

Já as suítes privativas do estádio, voltadas para grupos corporativos ou convidados VIP, figuram entre os produtos mais caros. Dependendo do jogo e da capacidade do espaço, o valor total pode ultrapassar US$ 60 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 350 mil. Esses ambientes oferecem áreas reservadas, recepção exclusiva e atendimento personalizado durante toda a partida.

Segundo a Fifa, os pacotes de hospitalidade incluem, além do ingresso para a partida, benefícios como entradas exclusivas, lounges climatizados, experiências gastronômicas e assentos localizados nos setores mais valorizados do estádio.

O Hard Rock Stadium, que também recebe eventos como a Fórmula 1 de Miami e partidas da NFL, é considerado um dos principais palcos da Copa do Mundo nos Estados Unidos e dispõe de áreas premium conhecidas como suites executivas, clubes exclusivos e lounges VIP.

Veja também