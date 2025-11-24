Virginia Fonseca cita 'aprendizado' ao reagir a críticas por estreia no Carnaval

A- A+

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu, pela primeira vez, às críticas que vêm recebendo desde que foi coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro pela qual desfilará no próximo ano, substituindo Paolla Oliveira, que ocupou o posto por cinco anos consecutivos, entre 2020 e 2025.

Namorada do jogador Vini Jr, a jovem de 26 anos — que fez sua estreia num ensaio de rua da agremiação, no último domingo (23) — ressalta que ainda não se sente boa o suficiente, mas que segue se esforçando para "melhorar", como frisa.

"Vou ser bem sincera. No momento não me sinto uma boa rainha porque eu estou começando", comentou Virginia Fonseca, ao ser questionada pelo amigo Lucas Guedez, no último sábado (22), no programa "Sabadou", apresentado por ela.



Virginia reforçou, na ocasião, que vem se esforçando, e muito, para incrementar o samba no pé. "Eu acho que tudo tem um começo. A gente tem que melhorar, tem que aprender. Sinto que estou no processo de aprendizado, e graças a Deus que eu ainda tenho tempo para isso", afirmou ela.



A influencer destacou que a preparação para o carnaval vem acontecendo há alguns meses em função da alta quantidade de ensaios. "O carnaval, para a gente, já começou. Estamos vivendo essa energia. Mas o carnaval, para a maioria das pessoas, é só em fevereiro. Então, ainda tem até fevereiro para melhorar, para aprender mais, e ser uma boa rainha", acrescentou.

