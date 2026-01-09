A- A+

famosos Virginia Fonseca corre por Vini Jr. em Dubai e usa jaqueta com rosto do jogador Influenciadora digital impressiona seguidores com look luxuoso para assistir à partida do Real Madrid, time que o namorado atua como atacante

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais, mais uma vez, para mostrar que está sempre atenta ao namorado, o jogador de futebol Vini Jr. Em meio a compromissos profissionais em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, a jovem de 26 anos publicou um vídeo por meio do Instagram em que aparece correndo pelas ruas da cidade para conseguir chegar a tempo de assistir ao início da partida do Real Madrid, clube defendido pelo atacante. "Tudo isso para não perder o início do jogo", escreveu ela ao compartilhar a cena com os seguidores, na última quinta-feira (8).

Nas imagens, Virginia ainda orienta os amigos que estavam com ela na viagem a pegarem um patinete elétrico para acelerar o trajeto até o bar. Restavam apenas oito minutos para o apito inicial da semifinal da Supercopa da Espanha, confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, disputado no King Abdullah Sports City, estádio localizado em Jedá, na Arábia Saudita.

Mais cedo, Duda Freire, amiga da empresária, revelou nos Stories o look escolhido para a noite. "Hoje tem jogo e a loira já está trajada", escreveu ela, ao mostrar a produção especial da apresentadora do "Sabadou". Para a ocasião, Virginia apostou numa jaqueta exclusiva estampada com o rosto do namorado.

A peça personalizada foi criada pela artista brasileira Ariadne Lobo, com quem Virginia se encontrou durante o réveillon. Admirada com o resultado, a influenciadora digital mostrou detalhes do trabalho artesanal. "Olha isso, a manga bordada, a parte de trás… Tudo feito à mão", comentou. Ela ainda elogiou o acabamento da jaqueta. "Eu nunca vi uma jaqueta bordada tão bonita. É perfeita", afirmou.

Além do casaco, Virginia também chamou atenção ao surgir com uma bolsa Birkin, da grife Hermès, que pode chegar a R$ 1,3 milhão por conta dos diamantes aplicados na peça.

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. veio a público em outubro de 2024, após meses de envolvimento mantido de forma discreta, já que ela vive no Brasil e o jogador atua na Europa.

Recentemente, a influenciadora digital passou a virada do ano na casa do atleta, na Espanha, acompanhada dos filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos de seu antigo casamento com o cantor Zé Felipe.

Veja também