Virginia Fonseca perde 200 mil seguidores após ser interrogada na CPI das Bets

A- A+

Um dia após ser interrogada, como testemunha, por parlamentares na CPI das Bets - que investiga eventuais conexões entre as plataformas que operam o serviço de aposta e crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e associação criminosa -, a influenciadora digital Virginia Fonseca perdeu 200 mil seguidores no Instagram.



O número, a rigor, é relativo à quantidade que ela havia ganhado entre segunda-feira (12) e terça-feira (13), na esteira da repercussão de seu depoimento transmitido ao vivo no Senado, conforme relatou o colunista do Globo Lauro Jardim.

A empresa de consultoria digital Arquimedes identificou que, entre segunda e terça-feira, mais de 235 mil novos seguidores passaram a acompanhar Virginia — esse número costuma ficar na casa dos 10 mil/dia. Antes, a base de Virginia reunia 53,17 milhões de usuários. Depois da oitiva diante dos senadores, o número subiu para 53,41 milhões. Até que... Nesta quarta-feira (14), passadas 24 horas do término da sessão, a quantidade de seguidores da influencer caiu para 53,2 milhões.





Parte dos internautas reclama, por meio da caixa de comentários nas publicações da influenciadora digital, acerca do comportamento da moça de 26 anos diante dos parlamentares. Seguidores vêm relatando que duvidam que ela nunca tenha lido relatos de pessoas que tiveram as vidas arruinadas por vícios em jogos de azar, algo que ela tanto divulga.

Em seu depoimento, Virginia afirmou que não tem ciência sobre o que é "ludopatia" (doença caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando e apostando), e que até hoje apenas soube de uma pessoa que passou por problemas sérios relacionados a jogos de azar on-line. "Vício sempre existiu em várias áreas", minimizou a influenciadora digital.



"Dinheiro não compra educação, melhore Virgínia", reclamou uma seguidora, por meio do Instagram. "Mulher, você é milionária. Não precisa tirar dinheiro de quem não tem!", escreveu outra pessoa. Houve quem citasse a aparência "milimetricamente calculada" para parecer despojada no Senado — Virginia usou, na ocasião, um moletom com estampa do rosto da filha, um óculos jovial e uma garrafa rosa.

"Moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos jovial, copo Stanley rosa… Um visual milimetricamente calculado para encarnar a persona de jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema. Ingênuo é quem acredita que foi espontâneo!", opinou outra seguidora, ao lembrar que a influencer quase sempre aparece publicamente com roupas de grife.

Veja também