Virgínia Fonseca dá entrada em hospital e descobre infecção viral: "Daqui a 48h faço exames de novo"

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca deu entrada em um hospital, na noite desta segunda-feira, sentindo dores fortes no corpo. Depois de fazer uma série de exames, Virgínia descobriu que está com uma infecção viral. Daqui a 48 horas, no entanto, ela deve voltar ao local para realizar mais exames e, assim, conseguir um diagnóstico mais preciso. Antes de ir para o hospital, Virgínia estava na festa do "chá revelação" do seu sobrinho.

Durante o evento, ela já havia comentado sobre o seu estado de saúde. "Estou sentindo dor demais no corpo. Já tomei um relaxante muscular, mas não passa", compartilhou a influenciadora. Em seguida, em um vídeo em que ela aparecia dançando, escreveu: "Estou com o corpo doendo? Estou. Mas não tem como ouvir Zé Felipe e ficar parada".

No hospital, Virgínia gravou um vídeo para atualizar os seus seguidores.

Da festa para o hospital, galera. Estou com dor demais, muita dor. Estou tendo 'fisgadas' na cabeça, no ombro, no braço, no joelho, na perna, em todo lugar. É uma dor que não passa. Quando eu respiro dói aqui dentro. A doutora veio aqui para fazermos uns exames e para eu tomar medicação na veia, para descobrirmos o que é isso, disse a influenciadora.

Quase três horas depois, quando estava saindo do hospital, Virgínia disse que o teste para dengue deu negativo mas que ela está com "alguma" infecção viral e, por isso, deve voltar ao local em 48 horas para fazer mais exames e descobrir qual infecção é essa.

Como só estou com um dia de sintomas, não detectou qual é a infecção. É preciso dois ou três dias. Vou tomar alguns medicamentos de seis em seis horas e, em 48 horas, refaço s exames para descobrir qual é a infecção, disse Virgínia.

