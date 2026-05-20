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FAMOSOS Virginia Fonseca pede desculpas após vídeo em zoológico que rendeu ataques racistas a Vini Jr Influenciadora reconheceu que o momento da postagem pode ter contribuído para a repercussão negativa e diz que respeita o ex-namorado

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira (20), após a repercussão de um vídeo em que aparece beijando um macaco em um zoológico. O vídeo foi apontado nas redes sociais como um possível ataque ao ex-namorado, o jogador Vinícius Júnior.

Nos stories do Instagram, Virginia negou qualquer intenção ofensiva e afirmou que não considerou essa interpretação ao publicar o vídeo.

“A gente teve uma relação de sete meses muito linda. Respeito muito essa relação e jamais, em hipótese alguma, faria algo para humilhar ou ofender ele. Nunca, isso não faz parte do meu caráter”, declarou.

Virginia reconheceu que o momento da postagem pode ter contribuído para a repercussão negativa. “Eu entendo que o momento que eu postei não foi propício para isso, as pessoas levaram para outro lado. Mas eu sou totalmente contra essa atitude, nunca passou pela minha cabeça que fariam essa comparação ridícula”, disse.

A influenciadora também afirmou que já havia gravado vídeos semelhantes anteriormente, com o mesmo animal, em uma visita ao zoológico em Dubai.

“Estou passando aqui para pedir perdão a quem se sentiu ofendido com o meu vídeo, mas saiba que foi algo que eu sempre fiz: ano passado beijei o macaco, ele tem o costume. O nome dele é Mico, você fala 'kiss' e ele beija”, afirmou.

Ao comentar sobre o ex, Virginia reforçou seu apoio e repudiou as acusações. “Sou totalmente contra todos os comentários que estão fazendo. Estou junto com o Vini, ele é maravilhoso e não merece passar por isso”.

Em nota, sua equipe também criticou as associações racistas: “O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em 'interpretação'. Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história”.

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