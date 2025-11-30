Virginia Fonseca detalha início de namoro com Vini Jr: 'Sem beijo, só conversando'
Influenciadora digital afirma que ficou um mês apenas trocando mensagens com o jogador e que se apaixonou após viajar para Espanha
A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou, pela primeira vez, como se aproximou do jogador de futebol Vini Jr, com quem namora há exatamente um mês. O contato inicial entre os dois se deu através da internet, por meio de troca de recados em aplicativo de mensagens instantâneas, cerca de dois meses depois de ela colocar um fim no relacionamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. A "paixão" pelo atleta só surgiu, no entanto, após o casal passar um período junto na Espanha, como Virginia ressaltou.
"Quando eu vi ele pessoalmente, pela primeira vez, achei muito gente boa", contou Virginia, em referência à festa de aniversário do jogador para a qual ela foi convidada, numa mansão em Mangaratiba (RJ), em julho deste ano. "Depois, a gente continuou conversando. A gente ficou conversando pelo WhatsApp e tal. A gente ficou um mês conversando", acrescentou ela, durante o programa "Sabadou", no último sábado (29).
Na ocasião, a influencer contou que ainda não havia trocado um beijo com o jogador quando decidiu embarcar para a Espanha, onde o esportista mora, no fim de agosto. "Até aí foi sem beijo, sem nada, só conversando", enfatizou. "Aí eu fui lá ver ele, e nisso que eu fui lá ver ele, a gente ficou e tal... E aí eu acredito que foi aí que eu apaixonei", continuou ela, aos risos, colocando a mão no rosto, sem graça. "Gostei de ficar com ele."
A influenciadora digital brincou que agora vive numa ponte aérea "simples" entre Brasil e Espanha. "Pô, fica do lado, né? Dá para fazer bate-volta. Fico São Paulo-Madri, pra lá e pra cá", disse. "Tudo isso porque ele é um cara legal", acrescentou.