Virginia Fonseca diz que rompeu com Neymar após ligação polêmica durante madrugada
Influencer havia telefonado para o jogador para falar sobre assuntos de trabalho, o que teria deixado Bruna Biancardi incomodada
A tal ligação que Virginia Fonseca fez para Neymar em plena madrugada arranhou bastante a relação que ela tinha com o jogador de futebol. Em uma transmissão ao vivo nas redes de sua marca de cosméticos, a WePink, a influencer comentou que a parceria comercial com ele, que consistia em um perfume com o seu nome, chegou ao fim. Tudo porque a empresária havia telefonado, antes mesmo do dia raiar, às 2h, para tratar de assuntos de trabalho — algo que teria incomodado Bruna Biancardi, a mulher do atleta.
“É o mesmo que a gente fez uma colab com uma pessoa, mas o contrato acabou, a gente teve que tirar o perfume com o nome dessa pessoa de linha, mas a gente relançou ele”, diz ela no vídeo. “Para homens que gostavam do perfume daquela colab, vocês sabem, tem agora esse. É o mesmo, só que com um nome diferente.”