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CELEBRIDADES Virginia Fonseca diz que vai processar Luana Piovani após atriz amaldiçoar influenciadora e filhos Piovani tem criticado o envolvimento da influenciadora com casas de apostas desde a CPI das Bets

Virginia Fonseca decidiu acionar a justiça contra Luana Piovani após a atriz praguejar a influenciadora e os filhos dela.

Nesta segunda-feira (27), Luana Piovani compartilhou um relato pessoal de uma internauta em oposição às plataformas online que permitem aos usuários realizar apostas em eventos esportivos. Nos stories do Instagram, a atriz marcou Virginia Fonseca e escreveu: ''a maldição vai colar em você e resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado''.

Virgínia Fonseca tem um histórico de divulgar casas de apostas e jogos de azar online, o que levou ela a depor na CPI das Bets em maio de 2025.

Virginia rebate

Na noite desta segunda-feira (27), Virginia Fonseca apareceu nos stories do Instagram indignada com a situação. A empresária não gostou de ler Piovani amaldiçoando os filhos e garantiu que vai resolver o ocorrido na justiça.

Virginia marcou o pai das crianças, o cantor Zé Felipe, nas redes sociais, que também prestou apoio à ex-esposa. Os dois são pais de Maria Alice (4 anos), Maria Flor (3 anos) e José Leonardo (1 ano).

A influenciadora digital estava jantando com as crianças, quando viu a publicação de Luana, interrompendo a reifeição. Virginia expressou ser incapaz de compreender as falas da atriz e sequer entendeu a motivação dela.

''Se quiser falar de mim fala, como você (Luana) sempre falou. Agora, (falar) dos meus filhos, de crianças?'', questionou Fonseca no vídeo gravado para as redes sociais.

Até o momento Luana Piovani não comentou a repercussão das próprias falas e nem as publicações de Virginia Fonseca sobre o ocorrido, incluindo a decisão de iniciar um processo judicial contra a atriz.

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