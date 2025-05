Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio; fãs da escola de samba reprovam

A- A+

A apresentadora e influenciadora Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio para o Carnaval 2026. Virginia confirmou a novidade por meio do seu perfil oficial do Instagram e celebrou a oportunidade de integrar a escola de samba de Duque de Caxias. O enredo do próximo ano da agremiação será sobre o movimento do Manguebeat.

''Que seja o início de uma história linda'', expressou a influenciadora brasilo-norte-americana que pela primeira vez desfila em uma agremiação de Carnaval. Virginia vai assumir o posto deixado pela atriz Paolla Oliveira, campeã com a Grande Rio no Carnaval 2022 e que se despediu da agremiação no seu último desfile na Marquês de Sapucaí na folia de Momo deste ano.

A apresentadora Virginia Fonseca, que acumula mais de 52 milhões de seguidores somente no seu perfil oficial do Instagram, esteve recentemente depondo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado Federal, por conta do seu envolvimento com plataformas de apostas. Virginia foi chamada pelos parlamentares para a investigação das estratégias de comunicação dessas empresas, que utilizam influenciadores para atrair novos apostadores.

A escolha de Virginia Fonseca como a nova rainha de bateria da Grande Rio vem gerando comentários negativos entre os fãs da agremiação carioca nas publicações da escola de samba.

''Virgínia não representa a cultura popular. Ela simboliza a influência sem conteúdo'', comentou seguidor.

''Mudem o nome pra Grande Bet'', ironizou outro. ''O tema do próximo enredo é trambique?'', perguntou uma seguidora.

