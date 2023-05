Virgínia Fonseca é acusada de plágio após lançamento de novo perfume de sua marca

A- A+

A influenciadora digital Virgínia Fonseca está no centro de uma nova polêmica envolvendo sua marca de cosméticos, a WePink. Neste domingo, a youtuber lançou o perfume "Red". Com identidade visual marcada pelas cores vermelho e dourado e o formato quadrangular do frasco, ela tem sido acusada por internautas de plagiar a fragância Baccarat Rouge 540, da marca francesa Maison Francis Kurkdjian.

Esta não é a primeira vez que a influenciadora se envolve com polêmicas de plágio. No ano passado, sua marca Maria's Baby foi acusada de copiar a Kylie Baby, da modelo Kylie Jenner, irmã de Kim Kardashian.

Ainda, outro perfume de Virgínia, o VF, teve similaridades à fragrância Dylan Turquoise, da marca italiana Versace, apontada por internautas. O marketing de seu perfume One Touch também virou pauta nas redes, por sua identidade visual similar aos produtos da Mari Maria.

Veja também

Cultura Mariana Ribas assume Secretaria de cultura do Rio para Marcelo Calero voltar à Câmara dos Deputados