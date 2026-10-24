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FAMOSOS Virginia Fonseca é criticada por pedir Pix para babá após festa com bolo de R$ 250 mil para filha Influencer pede doações após incêndio destruir apartamento de funcionária no dia seguinte em que Maria Flor ganhou bolsa de quase R$ 16 mil

A influenciadora digital Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais depois de pedir contribuições financeiras aos seguidores para ajudar uma das babás de seus filhos, que teve o apartamento destruído por um incêndio em Goiânia (GO). O apelo foi feito na sexta-feira (23), um dia depois da festa de aniversário de Maria Flor, filha da empresária com o cantor Zé Felipe. A comemoração, marcada pela ostentação, teve um bolo avaliado em R$ 250 mil, enquanto a menina, de 4 anos, ganhou de presente uma bolsa de grife de quase R$ 16 mil.

Nas redes sociais, internautas passaram a questionar o contraste entre os gastos associados à celebração e o pedido de ajuda financeira para Jaqueline Bianca, funcionária da família. Virginia compartilhou um vídeo em que a babá mostra os estragos provocados pelo fogo e divulgou uma chave Pix para quem desejasse contribuir. "Quem puder ajudar doando qualquer valor… Também irei fazer minha parte", escreveu a influencer.

A iniciativa, porém, não foi recebida apenas com manifestações de solidariedade. Parte dos seguidores criticou a decisão de recorrer ao público diante dos valores envolvidos na rotina de luxo exibida pela empresária nas redes sociais.

"O melhor é a Virginia postando pedindo ajuda para os seguidores, sendo que ela paga numa bolsa o valor de um apartamento. E para ajudar a moça que cuida dos filhos dela?" questionou uma internauta por meio do X. "A mulher dormindo consegue receber o valor pra comprar umas dez casas novas pra babá. (Se sou milionário não me prestaria a fazer uma coisas dessas, mesmo com milhões de seguidores)", criticou outra usuário do microblog.

No Instagram, outra seguidora de Virginia também manifestou indignação: "Virgínia pedindo vaquinha na internet. Uma bolsa dela compra uma casa nova para quem se doa em fazer o melhor para os filhos", reclamou a internauta.

A discussão ganhou ainda mais repercussão por ocorrer logo depois do aniversário de Maria Flor. Inspirada na animação "Enrolados", da Disney, a festa reuniu uma decoração grandiosa e apresentações musicais de Wesley Safadão e da dupla Felipe e Rodrigo. Segundo o site "LeoDias", somente o bolo, de dois metros de diâmetro, foi avaliado em R$ 250 mil. O tamanho da estrutura exigiu o trabalho de oito homens para descarregá-la no local do evento.

Entre os presentes recebidos pela aniversariante estava uma bolsa Louis Vuitton, modelo Nano Speedy Monogram Emblème, avaliada em R$ 15,9 mil. O acessório foi dado à menina pela madrinha, Samara Pink, sócia de Virginia na marca de cosméticos WePink. O item também chamou atenção nas redes sociais pelo valor destinado a um presente para uma criança de 4 anos.

Incêndio destruiu apartamento da babá

Enquanto os detalhes da festa repercutiam nas redes sociais, Jaqueline tentava lidar com os prejuízos causados pelo incêndio em sua residência, no Setor Goiânia Viva, na capital goiana. Ela mora no apartamento com o marido e os filhos. O fogo começou na quinta-feira (22), num dos quartos das crianças, e se espalhou pelo imóvel. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, a suspeita é de que um curto-circuito em um carregador de celular ligado à tomada tenha provocado as chamas. A causa, porém, ainda não havia sido confirmada.

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