Virginia Fonseca é pé frio? Grande Rio rompe sequência e fica fora do Desfile das Campeãs

Após estreia da influencer no posto de rainha de bateria, agremiação de Duque de Caxias tem má colocação em resultado final da apuração

Virginia Fonseca foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio, neste ano, coincidiu com um resultado abaixo do esperado no carnaval de 2026. A escola de Duque de Caxias terminou a apuração na oitava colocação e, pela primeira vez em seis anos, ficou fora do Desfile das Campeãs — que ocorrerá no próximo sábado (21), com as seis primeiras colocadas.

A agremiação somou 268,7 pontos, pontuação insuficiente para garantir vaga entre as seis primeiras colocadas, que tradicionalmente voltam à Marquês de Sapucaí no fim de semana seguinte ao desfile oficial.

A última vez que a Grande Rio não participou do desfile das campeãs havia sido em 2019. Desde o carnaval de 2020, quando Paolla Oliveira assumiu o posto de rainha de bateria, a escola manteve presença constante entre as seis melhores do Grupo Especial.

A atriz desfilou nos últimos carnavais da agremiação e esteve à frente da bateria em 2022, ano em que a Grande Rio conquistou, de forma inédita, o título do carnaval do Rio de Janeiro.

Neste ano, a escola perdeu dois décimos no quesito bateria. Durante o desfile, em seu debute no posto de rainha, Virginia enfrentou problemas com a fantasia — devido a dores causadas pelo peso da costeira, ela retirou uma parte importante do figurino. Pouco depois, o tapa-sexo descolou, e a moça quase ficou com a genitália à mostra.

Ranking do carnaval RJ 2026

As seis escolas mais bem colocadas em 2026 e que retornam à Sapucaí são, nesta ordem: Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Mangueira. A seguir, confira a colocação de todas as escolas neste ano.

