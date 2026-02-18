Virginia Fonseca é pé frio? Grande Rio rompe sequência e fica fora do Desfile das Campeãs
Após estreia da influencer no posto de rainha de bateria, agremiação de Duque de Caxias tem má colocação em resultado final da apuração
A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio, neste ano, coincidiu com um resultado abaixo do esperado no carnaval de 2026. A escola de Duque de Caxias terminou a apuração na oitava colocação e, pela primeira vez em seis anos, ficou fora do Desfile das Campeãs — que ocorrerá no próximo sábado (21), com as seis primeiras colocadas.
A agremiação somou 268,7 pontos, pontuação insuficiente para garantir vaga entre as seis primeiras colocadas, que tradicionalmente voltam à Marquês de Sapucaí no fim de semana seguinte ao desfile oficial.
A última vez que a Grande Rio não participou do desfile das campeãs havia sido em 2019. Desde o carnaval de 2020, quando Paolla Oliveira assumiu o posto de rainha de bateria, a escola manteve presença constante entre as seis melhores do Grupo Especial.
A atriz desfilou nos últimos carnavais da agremiação e esteve à frente da bateria em 2022, ano em que a Grande Rio conquistou, de forma inédita, o título do carnaval do Rio de Janeiro.
Neste ano, a escola perdeu dois décimos no quesito bateria. Durante o desfile, em seu debute no posto de rainha, Virginia enfrentou problemas com a fantasia — devido a dores causadas pelo peso da costeira, ela retirou uma parte importante do figurino. Pouco depois, o tapa-sexo descolou, e a moça quase ficou com a genitália à mostra.
Ranking do carnaval RJ 2026
As seis escolas mais bem colocadas em 2026 e que retornam à Sapucaí são, nesta ordem: Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Mangueira. A seguir, confira a colocação de todas as escolas neste ano.
- Viradouro - 270 pontos;
- Beija-Flor - 269,9;
- Vila Isabel - 269,9;
- Salgueiro - 269,7;
- Imperatriz - 269,4;
- Mangueira - 269,2;
- Unidos da Tijuca - 268,7;
- Grande Rio - 268,7;
- Paraíso do Tuiuti - 268,5;
- Portela - 267,9;
- Mocidade - 267,4;
- Acadêmicos de Niterói - 264,6.