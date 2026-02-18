A- A+

Carnaval 2026 Virginia Fonseca é pé frio? Grande Rio rompe sequência e fica fora do Desfile das Campeãs Após estreia da influencer no posto de rainha de bateria, agremiação de Duque de Caxias tem má colocação em resultado final da apuração

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio, neste ano, coincidiu com um resultado abaixo do esperado no carnaval de 2026. A escola de Duque de Caxias terminou a apuração na oitava colocação e, pela primeira vez em seis anos, ficou fora do Desfile das Campeãs — que ocorrerá no próximo sábado (21), com as seis primeiras colocadas.

A agremiação somou 268,7 pontos, pontuação insuficiente para garantir vaga entre as seis primeiras colocadas, que tradicionalmente voltam à Marquês de Sapucaí no fim de semana seguinte ao desfile oficial.

A última vez que a Grande Rio não participou do desfile das campeãs havia sido em 2019. Desde o carnaval de 2020, quando Paolla Oliveira assumiu o posto de rainha de bateria, a escola manteve presença constante entre as seis melhores do Grupo Especial.

A atriz desfilou nos últimos carnavais da agremiação e esteve à frente da bateria em 2022, ano em que a Grande Rio conquistou, de forma inédita, o título do carnaval do Rio de Janeiro.

Neste ano, a escola perdeu dois décimos no quesito bateria. Durante o desfile, em seu debute no posto de rainha, Virginia enfrentou problemas com a fantasia — devido a dores causadas pelo peso da costeira, ela retirou uma parte importante do figurino. Pouco depois, o tapa-sexo descolou, e a moça quase ficou com a genitália à mostra.

Ranking do carnaval RJ 2026

As seis escolas mais bem colocadas em 2026 e que retornam à Sapucaí são, nesta ordem: Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Mangueira. A seguir, confira a colocação de todas as escolas neste ano.

Viradouro - 270 pontos;

Beija-Flor - 269,9;

Vila Isabel - 269,9;

Salgueiro - 269,7;

Imperatriz - 269,4;

Mangueira - 269,2;

Unidos da Tijuca - 268,7;

Grande Rio - 268,7;

Paraíso do Tuiuti - 268,5;

Portela - 267,9;

Mocidade - 267,4;

Acadêmicos de Niterói - 264,6.

