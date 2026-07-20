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Virginia Fonseca e Vini Jr. confirmaram oficialmente a reconciliação
Virginia e Vini haviam terminado o relacionamento em maio, mas recentemente viajaram juntos pela Itália, depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo
O jogador do Real Madrid acompanhou o lançamento da academia da digital influencer - Foto: Instagram @virginia/Reprodução
A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. confirmaram oficialmente a reconciliação nesta segunda-feira (20). Os dois trocaram beijos na inauguração da nova academia da influenciadora, a WeGym, em Goiânia.
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Virginia e Vini haviam terminado o relacionamento em maio, mas recentemente viajaram juntos pela Itália, depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, e enfrentaram uma forte chuva de granizo em um show de Bad Bunny na Europa. A aparição pública em Goiás marcou a primeira vez que o casal assumiu publicamente o retorno.