romance Virginia Fonseca e Vini Jr ganham mais de 2 milhões de seguidores com 'novela amorosa' Influenciadora digital e jogador de futebol assumem romance após especulações entre internautas e polêmica envolvendo confissão de traição

A "novela amorosa" de Virginia Fonseca e Vini Jr nas redes sociais — que teve um importante capítulo na última terça-feira (28), após ambos assumirem publicamente o relacionamento com uma foto à frente de uma cama decorada com pétalas vermelhas — rendeu nada menos do que dois milhões de seguidores para o casal no Instagram.

Nos últimos 30 dias, em meio a um turbulento affair com a influenciadora digital — com direito a polêmicas envolvendo uma c onfissão sobre traição —, o atacante do Real Madrid angariou 1,6 milhão de novos admiradores no Instagram. No mesmo período, Virginia viu o número de sua base de fãs crescer em 600 mil na mesma plataforma.

Até que assumissem de vez o namoro, como fizeram nesta semana, Virginia e Vini Jr inspiraram uma série de rumores e boatos na internet.

No início de outubro, o jogador publicou, por meio do TikTok, um vídeo ao lado da influenciadora digital. Na ocasião, internautas repararam que, entre uma enxurrada de comentários dos seguidores, havia uma colocação do próprio Vini Jr. Na postagem em questão, um fã celebrou o fato de ele ter "feito a limpa" nas redes sociais, parando de seguir ex-affairs para, enfim, assumir a relação com Virginia.

"Eita parou de seguir ficante, postou a Virginia, literalmente calou minha boca", escreveu o internauta. Ao que Vini Jr. respondeu: "Ela é a mais braba, né".

De lá pra cá, porém, o romance desandou. Poucos dias após a publicação do tal vídeo em que o casal aparece juntinho fazendo as famosas "dancinhas" que costumam viralizar no TikTok, prints de conversas atribuídas ao jogador com outra mulher, a modelo Day Magalhães, começaram a circular nas redes. A repercussão foi imediata.

Na mesma semana, a equipe de Virginia confirmou o fim do envolvimento amoroso, esclarecendo que o relacionamento "nunca foi algo sério" e que o casal "não estava mais se conhecendo". No dia seguinte, Vini Jr. publicou um pedido público de desculpas, admitindo erros e elogiando a influenciadora. "Reconheço que não correspondi como gostaria. A Virginia é uma mulher admirável, uma mãe incrível. Desejo a ela toda felicidade do mundo", escreveu o atleta.

Assim, o breve romance entre a influenciadora e o jogador terminou da mesma forma que começou: sob holofotes, mas com discrição nas falas oficiais. Ou não. Apesar das polêmicas, os dois já demonstraram, em pouquíssimo tempo, que não estavam tão afastados assim.

Dias depois da celeuma, Virginia Fonseca revelou que estava disposta a dar uma "nova chance" ao jogador Vini Jr, após o pedido público de desculpas feito por ele. Na mensagem, o atleta reconheceu ter trocado mensagens com outras mulheres — motivo que levou ao afastamento entre os dois.

"Achei que, por mais que ele tenha errado, teve uma atitude de homem em me pedir desculpas", disse a influenciadora digital, em entrevista recente. Ela confirmou ainda que recebeu do jogador um buquê de flores e uma carta, na última sexta-feira (10). Daí para frente, o namoro engrenou.

