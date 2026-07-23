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Famosos Virginia Fonseca e Vini Jr visitam Cristo Redentor, no RJ, e amigos 'dão bênçãos' ao casal Casal visita ponto turístico ao lado de amigos e familiares; os dois estão aproveitando juntos viagem de férias por cidades do Brasil

Depois de assumirem publicamente a reconciliação, Virginia Fonseca e Vini Jr seguem compartilhando momentos a dois nas redes sociais — e, desta vez, escolheram um dos cartões-postais mais famosos do país como cenário. Na manhã desta quinta-feira (23), a influenciadora digital publicou uma sequência de fotos da visita do casal ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e recebeu uma enxurrada de mensagens celebrando a nova fase do relacionamento.

Entre os comentários, o próprio atacante do Real Madrid deixou quatro emojis apaixonados (), enquanto amigos e seguidores aproveitaram a publicação para "desejar bênçãos" ao casal. "Maravilhoso, energia daí é única", escreveu Nicole Bahls.

Outras mensagens seguiram a mesma linha, associando o passeio ao momento vivido pelos dois. "Que delícia acordar com essa energia", comentou a influenciadora digital Niki Miguel. "Bençãos sempre! Amém", desejou o criador de conteúdo Vitão. Já um fã escreveu: "Pega essa energia e que Ele te abençoe sempre".

A postagem rapidamente reuniu milhares de curtidas e dezenas de comentários exaltando a sintonia entre Virginia e Vini Jr. "Foi tudooo", resumiu um amigo do casal. "Sensação única e maravilhosa de ir até o Cristo. Que Deus te abençoe grandemente", desejou outra seguidora.

A visita ao Cristo Redentor acontece poucos dias depois de Virginia confirmar a reconciliação com o jogador. Desde então, os dois têm aparecido juntos com frequência, alimentando o entusiasmo dos fãs. Nas últimas publicações, amigos próximos já haviam deixado mensagens interpretadas como uma espécie de "aprovação" do romance, destacando que a influenciadora digital estaria vivendo uma fase mais leve.

Amigos de Virginia Fonseca vêm usando as redes sociais para celebrar o fato de a influencer e o jogador terem reato o namoro. Hebert Gomes e Gabriely reagiram com emojis com rostos apaixonados. O influenciador digital Lucas Guedez também se manifestou: "Menina risonha que ri e sonha". Mirela Janis também veio a público para falar da amiga: "Como ela tá felizzzzzz". "Uma aura tão leve, né, menina?", brincou o influenciador digital Álvaro.

A reaproximação entre os dois vinha sendo especulada nas últimas semanas, depois que passaram a aparecer juntos novamente em eventos e compromissos privados. O relacionamento — que havia chegado ao fim maio deste ano após o vazamento de uma troca de mensagens do jogador com outra mulher —, voltou a despertar o interesse dos fãs após uma sequência de aparições públicas e publicações nas redes sociais.

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