celebridades Virginia Fonseca e Zé Felipe armam live para chá revelação; confira os preparativos Com ares de show, a transmissão está marcada para as 18h30, na Fazenda Talismã, que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo

À espera do terceiro filho, Virgínia Fonseca e Zé Felipe querem compartilhar com os seguidores o momento de revelação do sexo biológico da criança numa superlive. Com ares de show, a transmissão está marcada para as 18h30, na Fazenda Talismã, que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo.

Nos Stories do Instagram, Virginia vem mostrando, durante todo o dia, a preparação da live. "Caraca, tô ficando muito ansiosa, gente", escreveu ela, que mostrou também a mãe se arrumando para a festa.

Virginia abriu uma enquete para os seguidores apostarem o sexo biológico do bebê e "foi unânime, menino com 1,5 milhão de votos", escreveu. Menina, como suas duas outras filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, recebeu pouco mais de 480 mil votos.

"Eu quero ver eu fazendo live, saindo menina e ninguém gritando no chat, viu? Vou denunciar todo mundo", brincou ela, que disse para um seguidor acreditar que ela e Zé só terão meninas.



Confira o post:

