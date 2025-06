A- A+

CELEBRIDADES Virginia Fonseca e Zé Felipe treinam juntos após separação do casal; veja vídeo Os dois treinavam na academia da mansão da casa que eles moravam juntos com os filhos

Nesta segunda-feira (2), Virginia Fonseca e Zé Felipe foram flagrados treinando juntos na academia da mansão que eles construíram juntos em um condomínio fechado, em Goiânia, Goiás. O ex-casal, que anunciou a separação no dia 27 de maio, mantiveram relação próxima após o término, inclusive a influenciadora estava acompanhando o cantor durante os seus shows em Portugal na última semana.

Virginia, de 26 anos, compartilhou nos stories do seu perfil do Instagram um vídeo na academia de sua casa ao lado de Lucas Guedez e Rafa Uccman. O que surpreendeu o público foi a aparição rápida de Zé Felipe, ao fundo da conversa, fazendo seus exercícios físicos.

e o Zé Felipe que foi visto na academia com a Virgínia... na mansão do ex casal pic.twitter.com/rXA88rqpQT — FofocomoFofoca (@fofocomofofoca) June 2, 2025

Zé Felipe voltou de Portugal e foi ficar na casa dos seus pais, o cantor Leonardo e a influenciadora Poliana Rocha. No entanto, o artista de 27 anos compartilhou na manhã desta segunda (2) que havia passado na sua antiga casa para visitar os seus três filhos com a blogueira: o caçula José Leonardo e as filhas Maria Alice e Maria Flor.

Veja também