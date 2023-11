Virginia Fonseca enfrenta acne da mulher adulta; entenda a condição e saiba como prevenir

A- A+

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar um pouco de seu tratamento contra acnes. Na última semana, ela mostrou que fez um tratamento a laser que deixou o seu rosto mais avermelhado do que o normal. Ela enfrenta, o que os especialistas chamam de acne da mulher adulta, que aparece em pessoas com mais de 25 anos e afeta 54% das mulheres nessa faixa etária, segundo informações do Journal of American Academy of Dermatology.

O que é a acne?

A acne é uma doença inflamatória da pele que ocorre quando os folículos pilosos ficam entupidos com sebo - óleo que ajuda a evitar que a pele resseque - e células mortas da pele. Isso leva ao surgimento de cravos, espinhas e cistos, conforme o grau de inflamação.

O principal fator para o surgimento da acne são alterações hormonais. É por isso que a condição atinge principalmente os adolescentes. Cerca de 60% das meninas e 70% dos meninos sofrem com cravos e espinhas na puberdade. A questão é que enquanto na adolescência os homens são mais suscetíveis, devido ao pico de hormônios andrógenos, responsáveis pelo início do funcionamento das glândulas sebáceas, na idade adulta, as mulheres são mais propensas às oscilações hormonais e à acne.

Causas da acne

Além das alterações hormonais, na fase adulta, também há outros fatores de riscos, como: estresse, tabagismo, alimentação, uso de medicamentos, cuidados com a pele, exposição solar e à poluição e oleosidade.

Quais são os tipos de acne?

Em qualquer fase da vida e local do corpo a acne pode se manifestar em quatro estágios principais, que variam de leve à grave. São eles: comedões, que são os cravos brancos ou pretos; pápulas, que são pequenas lesões elevadas e avermelhadas; pústulas, que são as famosas espinhas; nódulos e cistos, que são lesões maiores e que se expandem para camadas mais profundas da pele.

Tratamento

O tratamento varia conforme a gravidade. Casos leves, como os cravos ou espinhas pontuais, podem ser resolvidos com o uso de produtos tópicos com substâncias como ácido salicílico, peróxido de benzoíla, retinoides, antibióticos e ácido azeláico.

Quando o quadro não evolui bem, o tratamento por via oral é associado, utilizando-se antibióticos específicos. Esse também é o tratamento recomendado para acnes mais graves, como nódulos e cistos. Caso os antibióticos não funcionem e se houver tendência a cicatrizes, é indicado o uso da isotretinoína oral.

Embora haja muita polêmica em relação ao uso desse medicamento, devido aos seus efeitos colaterais, os especialistas afirmam que o tratamento é eficaz e seguro, desde que feito sob orientação e supervisão médica. Independentemente de ser tópico ou oral, é fundamental que o tratamento da acne seja prescrito por um dermatologista.

Prevenção da acne

Quem tem a pele oleosa ou com tendência à acne precisa prevenir novos surtos. Isso inclui tanto a manutenção de uma rotina de cuidados com a pele quanto uma alimentação adequada.

Outros cuidados incluem:

Manter a pele higienizada e hidratada, com produtos que controlam a oleosidade;

Não dormir com maquiagem;

Usar filtro soltar diariamente;

Fazer limpezas de pele periodicamente se houver muitos cravos.

