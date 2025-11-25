A- A+

Famosos Virginia Fonseca: entenda o que é o laser de CO2 profundo, tratamento feito pela influenciadora Procedimento pode ajudar na remoção de cicatrizes, espinhas e rugas

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou recentemente que passou por tratamentos na pele para a retirada de marcas de acne. Um deles foi o laser de CO2 profundo, feito pelo dermatologista Alessandro Alarcão, em Goiás. Nesta segunda (24), ela publicou fotos em que seu rosto aparece avermelhado para mostrar o rosto após o procedimento.

"A gente fez um laser UltraPulse, é um CO2 profundo para tratar marcas e cicatrizes de acne. A gente também fez exossomos EXO-HL para tirar as marquinhas e vai um processo de recuperação aí. A gente vai ver uma resposta boa mesmo daqui a 20, 30 dias", explica o médico, em um vídeo publicado no seu perfil profissional.

O que é o laser CO2 profundo?

De acordo com o American Board of Cosmetic Surgery, esse tipo de laser, feito com CO2 (dióxido de carbono), emite um comprimento de onda que é absorvido pela água, que é o principal componente do tecido da pele.





Segundo a associação, o laser provoca lesões controladas para que as fibras de colágeno locais sejam substituídas: a partir delas, um novo conjunto de elastinas é formado e novas células epidérmicas surgem. Esse processo ajuda a remover marcas de cicatrizes, espinhas e até mesmo rugas do rosto.

Esse tratamento pode ser feito em pequenas áreas ou de forma total no rosto, com maior profundidade, o que envolve uma recuperação longa. O primeiro é recomendado para peles de pessoas abaixo dos 30 anos, enquanto o segundo pode ser uma opção para peles mais maduras, acima dos 30.

Além disso, de acordo com o American Board of Cosmetic Surgery, é normal que a pele apresente vermelhidão nos primeiros 10 dias. No entanto, na maior parte dos casos, a partir do quinto dia é possível retomar as atividades presenciais.

Os resultados podem durar por anos, quando combinados com cuidados diários, como passar protetor solar, pouca exposição solar e higienização adequada.

Veja também